La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/nov/2019 Breves: Noticias de Actualidad







MACRI Y LAS FF.AA. A 14 días de finalizar su gestión, el presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada a los comandantes de las Fuerzas Armadas, ante quienes destacó que las instituciones militares actualmente "son reconocidas y valoradas" tras la "normalización" de su "imagen" en los últimos cuatro años. El encuentro se realizó en el Despacho presidencial en el marco de la salida del mandatario del Gobierno y contó con la presencia de los jefes del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa; del Ejército, Claudio Pasqualini; de la Armada, José Luis Villán; y de la Fuerza Aérea, Enrique Amrein. En ese contexto, el jefe de Estado destacó que "una de las cosas más importantes" que logró su gestión en el ámbito militar "tiene que ver con la normalización de la imagen de las Fuerzas Armadas", que "hoy son reconocidas y valoradas". SCIOLI EMBAJADOR El presidente electo Alberto Fernández, que cuenta con un cupo máximo de poder nombrar hasta 25 embajadores que no pertenezcan a la carrera diplomática, definió como embajador de Argentina en Brasil al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli. Fuentes del sciolismo confirmaron que el ex candidato presidencial quedará a cargo de la relación diplomática con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En el armado de lo que serán los principales casilleros de la política exterior, Fernández también tendría definido los representantes a enviar a Estados Unidos y China, dos de los destinos más importantes para la diplomacia argentina. MINIMO NO IMPONIBLE El mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias podría subir 45% a partir de enero próximo, estimaron ayer tributaristas. No obstante, fuentes de la AFIP recordaron que a esa mejora deberá restarse el 20% aplicado este año después de las PASO, que sólo tendrá vigencia este año. Para el 2020 no se lo considerará en el cálculo, lo que producirá un fuerte incremento del peso de ese impuesto con relación al de este año para los 2 millones de contribuyentes que lo pagan. Se calcula que para el próximo año el ajuste del mínimo no imponible podría alcanzar un 45%, según surja de la variación anual del índice de Remuneración Imponible Promedio de los trabajadores Estables (RIPTE) a octubre, que se conocerá en los próximos días. NUEVA PREVENTIVA PARA BAEZ El empresario santacruceño Lázaro Báez sumó un nuevo procesamiento a manos del juez Sebastián Casanello, quién le dictó la prisión preventiva por una causa de lavado de dinero ligada a la compra de un campo en Uruguay. La causa involucra la adquisición de la chacra "El Entrevero", que estaba siendo investigada en la "ruta del dinero K" y las averiguaciones se iniciaron a partir de los nuevos informes presentados por los abogados de Leonardo Fariña, que volvió a declarar como arrepentido en la causa y aportó información que el fiscal a cargo de la causa, Guillermo Marijuan presentó ante el magistrado, quien entendió que estos eran suficientes como para dictar la medida de prisión preventiva.

