El delantero campanense marcó el 2-2 ante Atlético Tucumán y después se refirió a su presente y su futuro: "Hay que ver si San Lorenzo tiene ganas de seguir eligiéndome y hay que ver si yo tengo ganas de seguir estando", señaló. En la última fecha de la Superliga, el campanense Nicolás Blandi se reencontró con el gol: de cabeza marcó el 2-2 para que San Lorenzo rescate un punto en su visita a Atlético Tucumán. "Veníamos atravesando un momento duro. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande y creo que de a poquito estamos creciendo, apostando un poco más a la solidez y a crecer desde ese lugar, ganando confianza. Hicimos un esfuerzo grandísimo y me parece que era injusto si nos íbamos perdiendo. Así que estoy muy contento por el gol y sobre todo porque sirvió para que nos podamos llevar un punto", señaló el delantero de nuestra ciudad tras el partido. Sin embargo, lo que más resonó fueron sus respuestas a las preguntas que recibió sobre este semestre en el que ha jugado poco y ha corrido de atrás respecto a otros compañeros; y también, en relación a ello, sobre lo que respecta a su futuro, después de ser uno de los referentes del plantel en los últimos años. "Es parte del fútbol y estos procesos te tocan. Hace seis años que estoy en el club y estoy agradecido de haber estado en los momentos más importantes como en la Libertadores y en la vuelta a Boedo. Creo que fue la etapa más gloriosa de San Lorenzo en su historia y pude formar parte de eso. Después entiendo que son momentos del fútbol que hay que saber atravesarlos, entendiendo las decisiones de los entrenadores y tratando de aportar desde el lugar que toca", explicó primeramente. Luego, sobre su futuro, agregó: "Creo que no es momento de pensar en lo personal. Todavía quedan dos partidos y trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos para terminar lo más arriba posible. Después nos sentaremos tranquilos, como en cada mercado de pases a analizar. Hay que ver si San Lorenzo tiene ganas de seguir eligiéndome y hay que ver si yo tengo ganas de seguir estando. Hoy me parece que sería equivocado de mi parte pensar en eso, porque desviaría el foco de lo más importante, que es tratar de ayudar al equipo en estos dos partidos que restan".

BLANDI TIENE 29 AÑOS Y ESTÁ EN EL CICLÓN DESDE 2014.



