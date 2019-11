La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/nov/2019 Liga Campanense:

Desde las 20 horas, Atlético Las Campanas y Deportivo San Felipe se enfrentan en cancha de La Josefa. Mañana, en el mismo escenario, se disputarán los otros dos partidos. La segunda fecha del Hexagonal Final del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol comenzará esta noche: desde las 20 horas, Atlético Las Campanas se enfrentará a Deportivo San Felipe en cancha de La Josefa. En la primera jornada, Las Campanas (campeón 2018) igualó 1-1 con Mega Juniors; mientras que Deportivo San Felipe cayó 1-0 ante Defensores de La Esperanza. Por ello, ambos conjuntos irán por la victoria para tratar de no perder más terreno en la lucha por el título. Los dos partidos restantes de esta segunda fecha se jugarán también en La Josefa, pero mañana jueves: desde las 19.00 se enfrentarán Defensores de La Espeanza y Otamendi FC, mientras que desde las 21.00 lo harán La Josefa y Mega Juniors. Hasta el momento, los líderes del Hexagonal Final son Defensores de La Esperanza y La Josefa, que obtuvieron sendos triunfos en la primera fecha. Luego se ubican Las Campanas y Mega Juniors con un punto; y cierran las posiciones Otamendi y San Felipe, sin unidades. Después de esta jornada "entre semana", la tercera fecha se jugará el domingo 1º de diciembre en cancha de Otamendi, donde se enfrentarán: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors, Otamendi FC vs Atlético Las Campanas y La Josefa vs Defensores de La Esperanza.

