Se disputó la 4ª fecha de la Copa Fénix Femenina

Juventud Unida volvió a ganar y se mantiene como líder, con puntaje ideal. Pero Mega Juniors "B", Las Palmas y Otamendi no le pierden pisada. El pasado sábado se disputó la cuarta fecha de la Copa Fénix Femenina, el certamen que reúne a nueve equipos femeninos de la Liga Campanense de Fútbol y que tiene a Juventud Unida como único líder, con puntaje ideal. El actual tricampeón femenino de la Liga Campanese superó 2-0 a La Josefa en esta jornada que se desarrolló en cancha de Otamendi FC. De esa manera, llegó a los 12 puntos y sigue en soledad en lo más alto de la tabla. Sin embargo, sus inmediatos perseguidores no le dieron tregua: Otamendi venció 2-0 a Deportivo San Felipe; Mega Juniors "B" le ganó por idéntico marcador a Leones Azules; y Las Palmas goleó 3-0 a Mega Juniors "A". Así, estos tres equipos llegaron a nueve unidades y se mantienen como escoltas de Juventud Unida. Y en la próxima fecha buscarán darle alcance al Rojinegro, que quedará libre. Las posiciones actuales del campeonato son: 1) Juventud Unida, 12 puntos; 2) Otamendi, Las Palmas y Mega Juniors "B", 9 puntos; 5) La Josefa, 4 puntos; 6) Deportivo San Felipe, 3 puntos; 7) Leones Azules, 1 punto; 8) Villanueva y Mega Juniors "A", sin puntos. La quinta jornada de esta Copa Fénix femenina tendrá los siguientes duelos: Otamendi FC vs Villanueva, Mega Juniors "A" vs Deportivo San Felipe, Leones Azules vs Las Palmas y Mega Juniors "B" vs La Josefa.

LAS CHICAS DE OTAMENDI GANARON CON GOLES DE DANIELA CARABAJAL Y MAIA TAPIA (FOTO: FACEBOOK OTAMENDI FÚTBOL CLUB).



