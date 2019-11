La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/nov/2019 Breves: Fútbol







ESTADIOS COPA AMÉRICA Del 12 de junio al 12 de julio del año que viene se desarrollará una nueva edición de la Copa América, que de manera conjunta organizarán Argentina y Colombia. Y este martes, CONMEBOL oficializó los cuatro estadios en los que se jugará la competencia en nuestro país: fueron elegidos el Monumental, el Ciudad de La Plata, el Mario Alberto Kempes y el Malvinas Argentina de Mendoza. Además, el organismo sudamericano informó que el estadio Bicentenario de la provincia de San Juan quedó a confirmar. FINAL COPA ARGENTINA La final de la Copa Argentina 2019 que disputarán River Plate y Central Córdoba de Santiago del Estero se jugará el viernes 13 de diciembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La fecha inicial que era el 27 de noviembre, pero se postergó por la definición de la Copa Libertadores en la que participó el Millonario. Después se mencionó el 4 de diciembre, pero finalmente será el viernes 13. El retraso generó malestar en el club santiagueño, que entiende que la organización cedió ante las peticiones de River. SE FUE SCIAQUA El entrenador Mario Sciaqua se alejó de la conducción de Patronato de Paraná a raíz de los malos resultados que viene atravesando el equipo, que acumula nueve fechas sin victorias, con seis derrotas y tres empates. Con esa seguidilla, el elenco entrerriano cayó actualmente en zona de descenso a la Primera Nacional. CHAMPIONS LEAGUE El inicio de la quinta fecha del certamen europeo confirmó a seis equipos en los Octavos de Final. Por el Grupo A quedaron clasificados Paris Saint Germain (13 puntos) y Real Madrid (8); por el B, Bayern Munich (15) y Tottenham (10); por el C, Manchester City (11); y por el D, Juventus (13). En la jornada de ayer se dieron los siguientes resultados: Real Madrid 2-2 PSG y Galatasaray 1-1 Brujas en el Grupo A; Estrella Roja 0-6 Bayern Munich y Tottenham 4-2 Olympiakos en el Grupo B; Manchester City 1-1 Shahktar y Atalanta 2-0 Dinamo Zagreb (Alejandro "Papu" Gómez marcó para el conjunto italiano) en el Grupo C; y Juventus 1-0 Atlético Madrid (golazo de tiro libre de Paulo Dybala) y Lokomotiv 0-2 Bayern Leverkusen en el Grupo D. La actividad continuará hoy con los siguientes encuentros: KRC Genk vs Salzburgo y Liverpool vs Napoli por el Grupo E; Barcelona vs Borussia Dortmund y Slavia Praga vs Inter por el Grupo F; Zenit vs Lyon y Leipzig vs Benfica por el Grupo G; y Valencia vs Chelsea y Lille vs Ajax por el Grupo H. PRIMERA B METRO En el cierre de la 15ª fecha del Torneo Apertura, San Miguel igualó 0-0 como local frente a Flandria. El conjunto de Los Polvorines, dirigido por Walter Marchesi, se ubica en la 15ª posición con 13 puntos; mientras que el Canario se encuentra en el 11º puesto con 20 unidades. PRIMERA C La 17ª fecha del Torneo Apertura se cerró con el empate 2-2 entre El Porvenir y L.N. Alem en Gerli. Con este resultado, "El Porve" llegó a 8 puntos y sigue en la última posición; mientras que los de General Rodríguez suman ahora 19 unidades y comparten el 12º puesto. PRIMERA A FEMENINA Esta tarde, desde las 17.00 horas, UAI Urquiza visitará a Lanús en un partido pendiente de la quinta fecha de la Primera A del Torneo Femenino de AFA. En caso de ganar, "Las Guerreras" llegarán a 19 puntos y alcanzarán a River Plate en la tercera posición, quedando a seis unidades de distancia del líder Boca Juniors, aunque con dos partidos menos que las Xeneizes.

