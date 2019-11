La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/nov/2019 Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el sábado a Yupanqui







La programación fue confirmada ayer por AFA. Jugarán desde las 17.00 con arbitraje de Gonzalo Pereira. Luego de su gran victoria como visitante frente a Atlas, el plantel de Puerto Nuevo inició este lunes su semana de trabajo con la cabeza puesta en Yupanqui, su rival por la 12ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura de la Primera D. Dicho encuentro quedó confirmado ayer para este sábado a las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco y con arbitraje de Gonzalo Pereira, según informó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al confirmar programación y arbitrajes para este fin de semana. El partido del Auriazul será el único que se disputará el sábado y el que abra la fecha, cuya programación se extenderá hasta el martes inclusive. Y será el primero de los últimos dos compromisos del equipo de nuestra ciudad, que busca sumar la mayor cantidad de puntos para terminar lo más arriba posible en este Torneo Apertura y poder arrancar el Clausura con un buen colchón, pensando en la pelea por la clasificación al Reducido. En ese aspecto, el DT Martín Correa recuperará al delantero Brian Fassone, quien ya cumplió con sus tres fechas de suspensión. En cambio, deberá esperar por las evoluciones de Ezequiel Ramón (salió lesionado ante Atlas) y Kevin Redondo (no estuvo en General Rodríguez por una contractura). Luego de este encuentro frente a Yupanqui (último como local en este 2019), la última presentación de Puerto Nuevo en el año será como visitante frente a Deportivo Muñiz.

EL PORTUARIO SE PREPARA PARA SU ÚLTIMO PARTIDO COMO LOCAL DEL AÑO APERTURA - FECHA 12 SÁBADO - 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Yupanqui / Gonzalo Pereira DOMINGO - 17.00 horas: Claypole vs Liniers / Marcos Recalde - 17.00 horas: Def. de Cambaceres vs Central Ballester / Martín Molina - 17.00 horas: Juventud Unida vs Argentino (R) / Nicolás Kresta LUNES - 17.00 horas: Sp. Barracas vs Muñiz / Carlos Petrussa - 17.00 horas: Dep. Paraguayo vs Atlas / Yamil Galván MARTES - 17.00 horas: Centro Español vs Lugano / Wenceslao Meneses

Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el sábado a Yupanqui

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar