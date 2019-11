La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/nov/2019 Fútbol Femenino:

Después de empezar perdiendo, dieron vuelta el marcador ante el Salaíto y se impusieron 2-1 con goles Noemí Gómez y Manuela Cardozo. Así lograron su cuarta victoria en cinco partidos en el estadio Carlos Vallejos. Por la 10ª fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo venció el domingo 2-1 a Argentino de Rosario en un partido disputado en el estadio Carlos Vallejos. De esta manera, las Auriazules mantuvieron su invicto como locales y consiguieron su cuarta victoria en cinco partidos en esa condición. Los goles del equipo Portuario los anotaron Noemí Gómez de cabeza, tras un córner ejecutado desde la derecha por Emilce Correa; y Manuela Cardozo, de penal. Las campanenses no jugaron un buen primer tiempo, y encima, al comenzar el segundo, Argentino de Rosario le convirtió un gol bastante tonto luego de tiro de esquina. Sin embargo, ese tanto le sirvió al equipo Auriazul para "despertarse" y reaccionar en el encuentro. Y tras varias jugadas de peligro llegó el empate por intermedio de Noemí Gómez, una delantera que hasta ahora ha aparecido siempre en los momentos de mayor apremio. Ya con el partido nivelado, el dominio y la supremacía de Puerto Nuevo fue total y las llegadas de riesgo comenzaron a multiplicarse. Y a falta de 10 minutos para el final del encuentro, Triana Ocampo recogió un rebote, remató al arco desde el borde del área grande y la pelota dio en la mano de una defensora. El penal fue ejecutado abajo por Manuela Cardozo, quien puso el 2 a 1 definitivo. La formación dispuesta por Néstor Gómez para este partido ante el Salaíto fue la siguiente: Celina Moya; Soledad Medina, Nancy Ríos, Yanella Gómez y Micaela González; Marisa González, Milagros Soria, Lucila Molinas; Maia Valles, Manuela Cardozo y Noemí Gómez. Luego ingresaron: Emilce Correa (por Nancy Ríos), Florencia Medina (por Marisa González, quien dejó la cinta de capitana en manos de Soledad Medina) y Triana Ocampo (por Micaela ´´Kinder´´ González). Con este resultado, Puerto Nuevo llegó a 14 puntos, producto de 4 victorias (todas de local), 2 empates y 4 derrotas (todas de visitante); y se ubica en la 13ª posición. El líder sigue siendo Argentinos Juniors, que el domingo derrotó 3 a 0 a Deportivo Armenio como local y mantiene el puntaje ideal disputadas 10 jornadas. Los demás resultados de la fecha fueron: Banfield 8-0 Lima FC; Ferro Carril Oeste 0-1 All Boys; Argentino de Quilmes 2-4 Camioneros; Liniers 0-5 Defensa y Justicia; Deportivo Morón 1-2 Deportivo Español; Atlanta 2-0 Almirante Brown; Atlas 0-4 Comunicaciones; Sarmiento 3-0 Deportivo Merlo; y Estudiantes de Buenos Aires 1-0 Luján. Por la 11ª y próxima fecha, Puerto Nuevo visitará a Deportivo Merlo en un duelo vital en la lucha por la clasificación a la Zona Campeonato (acceden los diez mejores equipos de esta primera fase). Además, también jugarán: Argentino de Rosario vs Argentino de Quilmes, Camioneros vs Atlanta, Almirante Brown vs Estudiantes de Buenos Aires, Luján vs Ferro Carril Oeste, All Boys vs Deportivo Morón, Deportivo Español vs Argentinos Juniors, Deportivo Armenio vs Atlas, Comunicaciones vs Liniers, Defensa y Justicia vs Banfield y Lima FC vs Sarmiento de Junín.

MANUELA CARDOZO, DE BUEN PARTIDO, MARCO EL 2-1 DE PENAL.



