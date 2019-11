La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/nov/2019 Básquet:

Clausura ABZC; el Campana Boat Club cerró su participación con derrota







Como local, cayó 75-62 frente a Central Buenos Aires de Zárate. Por la 10ª y última fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club cayó 75-62 como local frente a Central Buenos Aires de Zárate. De esta manera, el Celeste cerró su participación en el certamen con saldo de apenas una victoria (ante Atlético Baradero como visitante) y siete derrotas. Por ello no logró clasificar a los Cuartos de Final, instancia en la que se definirán los cuatro equipos que participarán del Final Four para definir al campeón. Frente a Central Buenos Aires, el CBC (que disputó este certamen con mayoría de jugadores juveniles) tuvo otra vez un flojo primer tiempo y, así, al término de los dos cuartos iniciales quedó lejos en el marcador (24-48). En la segunda mitad, los dirigidos por Gustavo Goody lograron limar por momentos esa diferencia, aunque no les alcanzó para dar vuelta el marcador. En esta oportunidad, la formación inicial del Bote fue con Santiago Michelotti (12 puntos), Ezequiel Ferreyra (10), Ivo Cajide (11), Leandro Fink (5) y Facundo Lopez (4). Luego ingresaron: Franco Garin (8), Patricio Eboli (0), Tomas Irisarri (8), Agustín Carabajal (2), Ivo Capezzuto (2) y Santiago Azorin (0). El máximo anotador del partido fue Julián Pinto (23 puntos), figura de un Central Buenos Aires que, con este triunfo, logró meterse en los Cuartos de Final. En dicha instancia se cruzarán: Independiente de Zárate (1º Zona B) vs Unión de Del Viso (3º C); Ingeniero Raver de Los Cardales (1º C) vs Central Buenos Aires (3º B); Náutico San Pedro (1º A) vs Tempestad de San Antonio de Areco (2º A) y Porteño de General Rodríguez (2º C) vs Honor y Patria de Capilla del Señor (2º C).

BOAT CLUB PRESENTÓ EN ESTE TORNEO UN EQUIPO CON MAYORÍA DE JUVENILES



