La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/nov/2019 Básquet:

Podio para los Sub 13 del CBC







Los chicos Celestes fueron protagonistas del Final Four de la categoría. El pasado fin de semana se definió el campeonato de la categoría Sub 13 del Torneo de Divisiones Formativas de la Asociación de Zárate-Campana (ABZC). Y el Campana Boat Club fue protagonista de ese muy parejo Final Four que terminó coronando a Sportivo Pilar. Los chicos dirigidos por Pablo Gangi, que han tenido un gran desempeño a lo largo de todo el año, comenzaron ganando en la primera fecha: el sábado por la mañana vencieron 72-56 a Sportivo Escobar. En ese arranque, Sportivo Pilar sorprendió al local, Náutico Zárate, por 59-57, en una victoria que terminaría siendo decisiva. En la tarde del mismo sábado, siempre en el gimnasio del Ancla, se disputó la segunda fecha: Boat Club cayó 73-63 ante Náutico Zárate, mientras que Sportivo Escobar derrotó 71-68 a Sportivo Pilar. Así, al término de la primera jornada, los cuatros equipos se volvieron a sus casas con el mismo record (uno ganado y uno perdido), dejando todo abierto para el domingo. Sin embargo, en el primer partido de esa última jornada, el CBC se quedó sin chances de ser campeón, dado que Náutico Zárate superó 83-81 a Sportivo Escobar. De esa forma, los Celestes enfrentaron a Sportivo Pilar con la posibilidad (de máxima) de terminar subcampeones. Finalmente, cayeron 81-68 y entonces culminaron en la 3ª posición, mientras los chicos del Rojo festejaron el título, dado que en el desempate con Náutico Zárate tenían ventaja por la victoria de la primera fecha. El equipo del Campana Boat Club, dirigido por Pablo Gangi, estuvo conformado por Blas Márquez, Iñaki Rolón, Lucas Lencia, Román Modarelli, Manuel Rodríguez Keller, Emiliano Sosa, Agustín Perman, Manuel Nabais, Jonathan Vilarelle, Vito Fazzi, Agustín Diez, Lucas Martínez y Joaquín Esponda.

EL EQUIPO SUB 13 DEL CBC SE QUEDÓ CON EL TERCER PUESTO EN EL FINAL FOUR DISPUTADO EN NÁUTICO ZÁRATE.



Básquet:

Podio para los Sub 13 del CBC

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar