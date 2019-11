Sin acuerdo paritario, el Sindicato Municipal despliega medidas de fuerza

P U B L I C











La secretaria gremial Florencia Mingues, indicó que los aumentos por decreto no impactan en la jubilación de los trabajadores pasivos.

Declaró el estado de "alerta y movilización" y convocó a asambleas. Barrichi cuestionó las cifras del aumento y el bono navideño anunciadas por el intendente, pero también el hecho de que haya salteado la paritaria gremial. "Esperemos que el intendente reflexione, que algún día no les mienta más a los trabajadores", expresó. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) declaró el estado de alerta y movilización y convocó a la organización de asambleas en los distintos sectores de trabajo, en respuesta al aumento del 4 cuatro por ciento para el mes de diciembre que el intendente otorgó por decreto salteándose la discusión paritaria, aun inconclusa. Este miércoles en la sede gremial de avenida Ameghino, el líder de los municipales, Carlos Barri-chi, ofreció una conferencia de prensa durante la que tuvo duras expresiones contra Abella, a quien acusó de carecer de "compromiso" hacia sus empleados y de falsear la cifra total de aumento dada a lo largo del año. "Ayer (el martes) nos enteramos por las noticias que el intendente había decretado darnos 4 por ciento a los trabajadores, cosa que nos parece una falta de respeto porque estamos en paritaria", manifestó el referente sindical. Barrichi indicó que el miércoles por la mañana estaba pautada una nueva reunión paritaria, pero que los representantes del Municipio se ausentaron. Esto motivó una denuncia en la delegación local del Ministerio de Trabajo, mediante la que el gremio ratificó el "incumplimiento" por parte del Municipio de lo establecido en la Ley 14.656 y el Convenio Colectivo de Trabajo. En la carta remitida al delegado local, el STMC señaló que "esta actitud negativa y fuera del marco legal, ha impedido llegar a un acuerdo paritario salarial que permita sostener y poner al resguardo de la inflación sostenida, el poder adquisitivo de los trabajadores municipales que sufren a diario la realidad de la economía en general". Abella anunció a través de una gacetilla de prensa difundida por su Secretaría de Comunicación el aumento del 4 por ciento para el mes de diciembre, el último mes del período paritario vigente, y confirmó el pago de un "bono navideño" para todos los trabajadores. Aclaró que la suba es a cuenta de futuros aumentos. "Los trabajadores no pueden esperar a que haya acuerdo en paritarias, yo tengo que pensar en ellos", dijo. E indicó que el 2019 cierra con una actualización salarial acumulada de 47,15% de incremento. Asimismo, confirmó el pago de un bono en efectivo -no remunerativo- de $5.000 para todos los trabajadores, exceptuando la planta política. Este se efectivizaría junto con el aguinaldo el día 19 de diciembre. El anunció cayó mal en las filas del gremio, que tras una reunión de su comisión directiva ordenó entrar en alerta y movilización y la organización de las asambleas por sectores, medidas que fueron comunicadas al Ministerio de Trabajo. En conferencia de prensa, Barrichi afirmó que el intendente ofreció números "que no son la realidad" porque "está incluyendo enero y febrero de este año que corresponden al período anterior". "No sé quién escribió los porcentajes", lanzó. Para el STMC, las subas han sido del 5% en abril; 3% en mayo; 2% en julio; 6,5% en agosto; 6% en septiembre; 4% en octubre; y la anunciada del 4% en diciembre, lo que redondea una actualización acumulada del 34,69 por ciento, 1,54% por arriba de la inflación acumulada desde marzo hasta el mes de octubre. Ese desfasaje de dos meses que a fin de año tendría la paritaria (todavía no se conocen los índices inflacionarios de noviembre y diciembre) es lo que el STMC no está dispuesto a aceptar. Pero además la secretaria gremial de la entidad, Florencia Mingues, indicó que los aumentos que se otorgan por decreto no impactan en la jubilación de los trabajadores pasivos. "Solo cuando se cierra la paritaria, se manda una copia del acuerdo al Instituto de Previsión Social para que a futuro se vea reflejado en los sueldos del trabajador pasivo", explicó. Por lo tanto, hoy los municipales retirados no estarían cobrando ninguno de los aumentos otorgados por Abella desde septiembre a la fecha. "No estoy de acuerdo cuando Abella dice que los trabajadores no pueden esperar el cierre de la paritaria porque en realidad los que no tienen voluntad de diálogo son sus representantes. Miente en ese comentario", fustigó Barrichi. "Esperemos que el intendente reflexione, que algún día no les mienta más a los trabajadores, como nos mintió en la campaña de 2015 diciendo que un municipal no debería ganar menos de 18 mil pesos. Si yo le pregunto a los trabajadores hoy cuanto ganan, todavía estamos en esa cifra. O sea, perdimos cuatro años", lamentó. También se refirió al bono de fin de año, que será de 5 mil pesos en vez de los $10 mil solicitados por el STMC: "Queda a criterio, porque no es obligación, esto yo lo remarco, pero nosotros ponemos por delante la función de cada empleado y creo que debería ser más sensible, y más en estos momentos de emergencia. El trabajador a él no le importa, más importante son las empresas amigas de él que vienen a cobrar de afuera".

