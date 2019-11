Remisero de una empresa de Campana protagonizó bochornoso hecho en CABA

Fue el martes a la tarde cuando estaba estacionado en la zona de Retiro. Un efectivo de la policía le dijo que tenía que retirarse y ante la negativa, le pidió que se bajara del auto. Se negó, arrancó y lo arrastró varios metros; luego se dio a la fuga. Todo quedó registrado por un teléfono celular y el portal Infobae difundió la noticia que se viralizó rápidamente. Ocurrió en la tarde del martes y según la crónica periodística, un policía de CABA resultó herido al ser arrastrado primero y luego embestido por el conductor de un Peugeot 408 que no quiso detenerse. La versión policial indica que en una primera instancia se le solicitó al conductor que retirara el vehículo de ese lugar, y ante la negativa, se le solicitó que descendiera del vehículo y presentara su documentación. Es ahí donde comienzan las imágenes del video viralizado. Se ve al auto con la puerta del conductor abierta, mientras a los gritos, el policía dice: "Bajáte del auto, bajáte del auto". El conductor arranca, y arrastra varios metros al policía que se había tomado con sus manos del parante de la ventanilla de la puerta y el pilar de la carrocería. El policía se suelta, cae al suelo y pierde el arma, mientras más adelante, el auto espera paso para ingresar a la Av. Alem. Fue entonces que el policía corre y se pone delante del auto, que intenta avanzar a los bocinazos. El policía depone su actitud, y vuelve a la puerta del conductor diciéndole a los gritos que se baje del auto, y cuando tiene paso, el auto arranca a toda velocidad y se pierde por Alem. El policía fue trasladado al Hospital Rivadavia con traumatismos varios. DE CAMPANA Ya en la crónica de Infobae, se identificaba la patente del auto y daba cuenta que se trata de un remis de nuestra ciudad, perteneciente a la empresa Transporte Empresarial Damas S.A. Consultado al respecto, Hernán Milone, uno de los dueños de la empresa, comentó que se enteró del episodio ayer al mediodía por los medios e inmediatamente llamó a su socio quien se encontraba en CABA para que se presente en la Comisaría Vecinal 4 C y ajustarse a derecho y se preste a brindar toda la información necesaria para identificar al chofer, que tal informó la empresa de remise su nombre sería Alejandro Masmuk, vecino de Zárate, quien todavía se encontraba en poder del vehículo. Según explicó Milone, el vehículo no tiene ningún impedimento para circular y Masmuk deberá responder ante la justicia por lo sucedido. También señaló que el chofer dio como toda explicación que "fue una reacción del momento". Masmuk fue desvinculado de la empresa dado que "bajo ningún punto de vista se justifica una reacción como esa, menos aún de un chofer profesional que tiene que cuidar la seguridad propia y la de terceros más que nadie", concluyó el dueño de la agencia.

DESPUES DE UNA PERSECUSIÓN A PIE, EL POLICÍA INTENTÓ DETENER AL REMISERO COLOCÁNDOSE DELANTE DEL VEHÍCULO, PERO ESTO NO IMPIDIÓ QUE SE ESCAPARA.





El chofer se resistió a bajarse del auto y arrastró al policía varios metros. (Captura de pantalla del video difundido por InfoBae).

Un policía de la Ciudad resultó herido al ser embestido y arrastrado por el conductor de un Peugeot 408 que no quiso detenerse en un control en Puerto Madero https://t.co/HCltz9iMsr pic.twitter.com/268cKxEqpB — infobae (@infobae) November 28, 2019

Remisero de una empresa de Campana protagonizó bochornoso hecho en CABA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar