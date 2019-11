Marco Colella: "Cambiemos quiere sacar la participación popular en el HCD"

Fueron las palabras del concejal Marco Colella del bloque Frente de TODOS al referirse al proyecto presentado por Cambiemos en el cual se pretende quitar las "Audiencias Públicas" del reglamento interno del cuerpo.

"Desde el 10 de diciembre y teniendo mayoría en el recinto desde el espacio que conduce Sebastián Abella quieren acallar las voces de los vecinos quitando la posibilidad de las audiencias públicas" afirmó Marco Colella y agregó "el artículo 139º del Reglamento Interno da la posibilidad al cuerpo de convocar a Audiencia Pública para debatir asuntos de interés general comunal o zonal".

Entre los proyectos o temas que deberían ser tratados mediante audiencia pública se encuentran "el código de planeamiento urbano, ambiental y de edificación; normas de emplazamientos industriales o comerciales" remarcó el concejal al tiempo que dijo "la rezonificación de El Tajiber, dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos para la instalación de una planta de combustible, debería ser tratado en audiencia pública, sin embargo Cambiemos al eliminarlas y con mayoría en el HCD se asegura su aprobación".

"La industria es importante para Campana y no me opongo a esto ya que en lo inmediato genera puestos de trabajo pero nuestra ciudad no puede depender solamente del polo industrial y descuidar este espacio verde como es la zona de amortiguamiento de un Parque Nacional" indicó Marco Colella y concluyó diciendo "Cambiemos no debe tenerle miedo a los vecinos; fueron éstos quienes les dieron la posibilidad de continuar por cuatro años más al frente del municipio y hoy quieren callar sus voces".