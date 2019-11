Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

NADIE TIENE CORONITA

"Rocca y Luis Costa. Los transportes de caudales tampoco respetan la senda peatonal...", escribe Horacio.

LAS MOTOS TAMPOCO

"¿Qué hacemos con las motos que cortan la senda peatonal?", muestra Luis Alberto.

¿SIGUEN DE LARGO?

"Calle Gavazzi 474 (barrio 9 de Julio). Ya hace 4 días que saqué la basura al cesto y los basureros no la llevan. Pasan 6 siguen de largo. Las bolsas tienen basura, pasto porque he limpiado mi casa. Necesito que la lleven como tiene que ser, el basurero o los camiones municipales. No se que días pasan por mi barrio. Ojalá tenga respuesta", escribe Lorena