La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 28/nov/2019 Correo de Lectores:

El Parque Urbano, la pesadilla del vecino de la zona

Por Jorge Bello







Por medio del presente, quisiera hacer visible la problemática que me afecta como vecino cercano al Parque Urbano, el nuevo lugar elegido por la Municipalidad para la mayoría de los eventos públicos. La verdad es que, hace un año, está zona se caracterizaba por ser un lugar tranquilo y seguro, pero la decisión de la intendencia de mudar la mayoría de los eventos ha cambiado radicalmente la forma de vivir en este lugar. Por un lado, como vecino de Campana me siento menospreciado por el gobierno comunal, no han tenido un gramo de consideración con los habitantes de la zona, nunca pasó un representante a consultar nada, resulta claro que no somos tenidos en cuenta al planificar estas cosas. Cada vez que se organiza un evento, resulta imposible permanecer en mi domicilio, el ruido resulta insoportable, al punto de ser perjudicial para la salud. También la seguridad se ha visto deteriorada, convirtiéndose la zona de mesas en un lugar muy peligroso de la plaza, más cuando hace meses que no se encuentra iluminada, más allá de los reclamos realizados al CEMAV. Por otro lado también quisiera mencionar la molestia causada por la murga que practica en la zona del avión, que ha pasado de un día a la semana a tres días, no permitiendo siquiera poder escuchar la televisión dentro de los domicilios de la zona, sin el mínimo respeto por el vecino. Este problema tampoco ha tenido solución desde el CEMAV. En conclusión la vida en la zona se ha vuelto imposible. Jorge Bello DNI: 30.966.912



