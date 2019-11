La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 28/nov/2019 "Es la que va": Honda Motor de Argentina estrena una nueva campaña publicitaria











Ficha técnica: - Anunciante: Honda Motor de Argentina - División: Motocicletas - Producto: New Wave - Responsable el anunciante: Gustavo Ogura, Director Comercial de la División Motocicletas - Agencia: El Almacén - CEO: Daniel Onorato y Caio Lucini - Redactor: Santiago Ledesma y Rodrigo Scaff - Dirección de Arte: Damian Palopoli y Leandro Abreu - Productor: Marcelo Soruco - Banda Musical: Swing Musica La misma fue desarrollada para uno de los modelos insignia de la marca: Honda New Wave Honda Motor de Argentina lanza una nueva campaña publicitaria. En esta oportunidad, dirigida a su división de motocicletas, particularmente para su modelo Honda New Wave. Bajo el concepto creativo de "Es la que va", la campaña incluye un jingle propio como eje central, para el que fueron desarrollas piezas radiales, gráficas y un spot animado para su adaptación en TV y digital. Es la que va fue pensada específicamente para quienes ingresan en el "mundo de las motos" por primera vez, a través de una opción urbana y fácil de usar, resaltando los diferentes atributos que le permiten a la New Wave hacer el día a día mucho más cómodo y ágil: una alternativa ideal para evitar embotellamientos y eternos viajes en colectivo, por ejemplo. "Siempre con el foco puesto en el cliente, y en los beneficios que otorgan nuestros productos, con esta campaña buscamos llegar de una manera distendida y divertida al público, potencial usuario de motos, que hoy sufren los inconvenientes del tráfico urbano, las demoras del transporte público y el precio de los combustibles, encontrando en nuestra motocicleta un aliado para su vida cotidiana", comentó Victor Pruvost, Gerente Comercial de la División Motocicletas de la marca. De esta manera, la campaña busca resaltar conceptos clave de este modelo como su durabilidad, menor consumo, mayor valor de reventa, andar suave y dinámico, excelente ciclística y agilidad y disfrute, entre otros aspectos. Honda actualmente es líder del mercado y tiene como objetivo seguir fortaleciendo su portfolio de modelos con una amplia gama de opciones para todos los usuarios y amantes de las motocicletas. En este caso en particular, la Honda New Wave cuenta con la historia y trayectoria de ser uno de los modelos insignia del segmento CUB, con el respaldo, tranquilidad y confianza de la marca, reflejada en una mayor resistencia y vida útil del producto.





