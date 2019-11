Efemérides del día de la fecha: 28 de Noviembre

DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR Este día fue instituido con el propósito de crear conciencia y visibilizar a las personas sin hogar para lograr que los Estados implementen políticas públicas que los protejan y les aseguren los derechos humanos fundamentales como también luchar contra la discriminación y estigma que padecen cotidianamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada y aprobada en el año 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece en su artículo Nº25 que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios […]". BOCA CAMPEÓN INTERCONTINENTAL El bicampeón del fútbol argentino había demostrado a lo largo de la Copa Libertadores el poder de su temible delantera e inquebrantable defensa que lo había coronado campeón en los años 1998 y 1999. Con un plantel excepcional compuesto por Oscar Córdoba, "El Patrón" Bermúdez, Walter Samuel, Sebastián Battaglia, "Chicho" Serna, Juan Román Riquelme y Martín Palermo, los dirigidos por Carlos Bianchi arrasaron en la competencia dejando atrás rivales con la categoría que sólo Boca podía mostrar en el campo de juego; así, llegó a la final contra Palmeiras, último campeón de la Copa Libertadores, que estuvo a punto de arrebatarle la victoria a los "xeneizes" en unos penales no aptos para cardíacos en los que Oscar Córdoba se lució. Del otro lado estaba el poderoso Real Madrid que, con un equipo plagado de estrellas como Raúl González, Roberto Carlos, Claude Makelele y Fernando Hierro, se había coronado campeón de Europa al aplastar 3 a 0 al Valencia en el Estadio de Francia, en París. Aquel día del año 2000, el Estadio Olímpico de Tokio se llenó de hinchas de Boca cubiertos por extensas banderas con los colores del equipo que contrastaron contra los fanáticos europeos; para sorpresa de muchos espectadores el marcador fue abierto por Martín Palermo a los 2 minutos de comenzado el partido, un peligroso pase de Marcelo Delgado dentro del área había chocado contra la potencia de Palermo que se anticipó a los defensores y le rompió el arco a Iker Casillas; apenas 4 minutos después llegó el segundo de "El Titán", esta vez con un magnífico pase de Riquelme que lo habilitó a convertir el gol que le dio la victoria a Boca, pero el encuentro no terminaba y los españoles se despertaron con el gol de Roberto Carlos que no fue suficiente. Finalizado el mismo Riquelme declaró: "esa noche jugamos tranquilos. Teníamos un equipo con mucha experiencia y el entrenador nos transmitió confianza. Ellos se sorprendieron y cuando reaccionaron ya íbamos ganando 2 a 0". TRAGEDIA DE CHAPECOENSE Con el marcador inmóvil y la excelente actuación del arquero Danilo, el Chapecoense dejaba afuera a San Lorenzo de la Copa Sudamericana 2016 y se convertía, por primera vez en su historia, en finalista de un torneo internacional. Su rival iba a ser Atlético Nacional que, en Medellín, lo esperaba para disputar la final de ida en el Estadio Atanasio Girardot pero trágicamente esto nunca sucedió por el terrible accidente aéreo que terminó con la vida de 71 personas, entre ellas 19 jugadores, 14 miembros de la comisión técnica y 9 directivos del Chapecoense; los sobrevivientes de la tragedia fueron los defensores Alan Ruschel y Neto, el arquero Jakson Follmann, la azafata Ximena Suárez, el técnico de vuelo Erwin Tumiri y el periodista de "Rádio Oeste" Rafael Henzel. El mundo del fútbol estaba de luto por los fallecidos y atento a la recuperación de los jugadores sobrevivientes. Atlético Nacional tomó la decisión ejemplar de enviarle una carta a Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), solicitándole que le diera el título a Chapecoense "como laurel honorífico a su gran pérdida y homenaje póstumo a las víctimas del fatal accidente que enluta nuestro deporte." Cosa que se consintió y, además de darle la Copa Sudamericana a los brasileños, se le otorgó a los colombianos el premio "Centenario Conmebol al Fair Play".

Efemérides del día de la fecha: 28 de Noviembre

