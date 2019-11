La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 29/nov/2019 Un camión enganchó y tiró abajo una antena en la costanera







Fue en el camino que el Municipio se encuentra asfaltando. No se registraron heridos ni mayores daños. Un camión que transportaba cemento hormigón para la obra de asfaltado de la costanera enganchó y tiró abajo una antena de comunicaciones. La estructura metálica, que pertenecería a la empresa concesionaria del ferrocarril, cayó encima de un conteiner con equipos electrónicos, aunque la mayor parte fue a parar sobre la calle todavía sin pavimentar. Personal de Defensa Civil se presentó en el lugar y valló el área. No se registraron heridos ni daño a las propiedades aledañas, entre ellas viviendas particulares. No trascendió la empresa a la que pertenece el camión involucrado en el incidente ni si el chofer habría realizado una mala maniobra, que provocó que enganchará uno de los tensores de la estructura.

La estructura metálica cayó encima de un conteiner con equipos electrónicos





La estructura metálica, que pertenecería a la empresa concesionaria del ferrocarril, cayó encima de un conteiner con equipos electrónicos





Personal de Defensa Civil se presentó en el lugar y valló el área.



Un camión enganchó y tiró abajo una antena en la costanera

