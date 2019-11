La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 29/nov/2019 Ameal aseguró que Boca tiene jugadores, pero no equipo







El candidato a presidente del Club Atlético Boca Juniors visitó ayer Campana para hablar con socios y simpatizantes sobre su proyecto en el que lo acompañan Mario Pergolini como vicepresidente y Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo. "Cuando un club se organiza, los resultados aparecen. Boca contrató en estos 7 años a 75 jugadores. Es decir: tenemos jugadores, pero no tenemos equipo. Y para ganar, se necesita un equipo. No se puede tener 75 jugadores, 6 técnicos… y una pila de jugadores de las inferiores que no llegan a debutar. Hay un Triángulo de las Bermudas: los jugadores van a Varela, de Varela a Talleres y de Talleres a México. ¿Cómo es esto? Hay que transparentar la situación. Hay cosas que se hacen muy mal", señaló ayer por la tarde Jorge Amor Ameal a la prensa local. El candidato a presidente del club Atlético Boca Juniors en las próximas elecciones del 8 de diciembre visitó Campana invitado por un grupo de simpatizantes y socios locales referenciados en "Ruli" Galarza. El auditorio de la sede de la Unión Obrera Metalúrgica fue el espacio elegido para la reunión en la que Ameal señaló que había que recuperar el club para su gente y volver a darle protagonismo al hincha del interior. "El problema en Boca no es sólo deportivo, es total. No podemos ser prisioneros del rating televisivo: cuando jugamos a las 9 de la noche, ustedes a Campana llegan a las 3 de la mañana. Y los que viven más lejos, peor, entran directamente a trabajar. Y no hay derecho. Hay que trasparentar muchas cosas. No puede ser que se pongan a la venta los tickets por internet y a los 5 minutos ya no hay más nada", señaló. Y para explicar su proyecto en relación con los hinchas del interior, citó su pasada gestión como presidente de la Comisión del Interior. "Nosotros tomamos el Interior con 3 mil socios que no iban a la cancha, y cuando nos fuimos había 15 mil. Incluso, había escuelitas de fútbol. Campana fue una de las primeras de esa época. Era una convicción: queríamos estar cerca del interior y no lejos. Además, hay que tener en cuenta que el escudo de Boca multiplica. Si hay un club de barrio abandonado, seguro que con nuestro escudo traccionamos y ayudamos a levantarlo. El fin último es sacar a los chicos de la calle con actividades deportivas, sociales y culturales. Para eso está un club y hay que recuperar eso". También dijo que la economía de Boca está a espaldas de los socios. "Tenemos 120 mil adherentes y 80 mil activos: ahí están los 20 millones de dólares de superávit. Pero cuando esos socios llegan a la cancha, no los dejan entrar, y se le paga a la policía para que le pegue a la gente. Y tanto los activos como los socios del interior tienen el derecho de ver a su equipo". En ese mismo sentido, comentó el proyecto de ampliar la capacidad de La Bombonera: "Queremos llevarlo a 78 mil espectadores: 70% para las populares, y 30% para palcos y plateas. El proyecto es voltear los actuales palcos y repetir lo que está enfrente, formando un anillo. Para eso hay que comprar dos manzanas. Y se puede perfectamente, siempre se puedo hacer. La Boca tiene el valor de metro cuadrado más bajo de todo CABA. Y a los propietarios les vamos a ofrecer un 20% por encima del valor de mercado. Son unos 20 millones de dólares, que para Boca es un vuelto". Finalmente, también comentó sobre la importancia de haber sumado a Juan Román Riquelme a su lista en términos electorales: "Nosotros estamos muy bien, pero no queremos triunfalismos. Las elecciones se ganan cuando se termina de contar los votos", y en cuanto su rol en la futura gestión: "Con Riquelme había dos caminos. El camino del dinero, o el del amor. Yo fui por el camino del amor. Cuando se convenció del proyecto, que él tiene que ser dirigente y no técnico o manager, nos pusimos de acuerdo. El fútbol lo va a manejar él, y realmente, sumarlo generó un vuelco en la elección. No podemos decir que ya ganamos, pero estamos muy bien".

