Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PÉRDIDA ARREGLADA "Gavazzi al 700 gracias ya fue arreglada la pérdida. Esta mañana estuvo personal de ABSA trabajando en el lugar", muestra Roberto. PROBLEMAS DE BASURA I "La calidad del servicio de la Fueguina no está controlado por el responsable del municipio. Los vecinos le reclamamos a los recolectores, y ahora lo hacen adrede, tenemos que esperar una lluvia para que lave la mugre que dejan todos los días alrededor de las 20,30 hs. Seguro que debe existir alguien, que como en todos los municipios, tiene el puesto de supervisar si las empresas contratadas cumplen bien su función pero seguro que hace escritorio y no camina la ciudad", escribe Enrique. PROBLEMAS DE BASURA II "Basural en la puerta del jardín de Río Luján, hace dos meses que no retiran la basura", muestra María.

