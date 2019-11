Sr. Director de La Auténtica Defensa

Agradecería publique en su prestigioso diario la misiva que le hice llegar al Presidente electo de Uruguay Dr. LUIS LACALLE POU

Campana Buenos Aires Argentina.

Noviembre 28/2019

Estimado Dr. Luis Lacalle Pou, es un honor y a la vez un gusto dirigirme a ud. en su calidad de presidente electo de los "Orientales", este "Tobiano" hace 76 años que eligió ser colorado y de tiempos inmemoriles de Peñarol.

Tengo 83 años y por mas datos de Paysandú "La Heroica" del Gral. Leandro Gomez, me permitió recordarle lo que le manifesté en nuestro último encuentro del 25 de octubre de 2018 en el Club Defensores de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Le dije en ese entonces que a mi humilde entender la R.O.U sale adelante económicamente con tres actividades: -Agricultura, Ganadería, Turismo -nuestro escudo nacional lo inspira José lo recuerda: -"La balanza" símbolo de igualdad, justicia; "El cerro" símbolo de la fortaleza del pueblo oriental; "El caballo" símbolo de libertad y nobleza; "El toro" símbolo de riqueza pecuaria; aquí me permitió una reflexión y una sugerencia, lea el "Martín Fierro" hay una estrofa que dice..."Ricuerdo! qué maravilla! Como andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta p´al trabajo"...Dr.Luis Lacalle Pou, bien puede ud. confiar en la gente del campo...es pasado, presente, pero sobre todo "Futuro". Espero poderlo ver en alguna oportunidad no muy lejana, un fuerte y sincero apretón de manos y fraternal abrazo. En sus manos y la de sus colaboradores está la patria oriental.

Miguel Esponda Pagani

CI 966.697.8