La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 29/nov/2019 Este domingo dona tu pelo y ayuda







Esta actividad solidaria la organiza el grupo de teatro "Los Otros" junto a "Pelucas Solidarias Baradero", que colabora precisamente con pelucas para pacientes oncológicos. El grupo de teatro independiente "Los Otros" se formó en el año 2006 y trabaja desde entonces con distintos proyectos benéficos para los que realizan obras y eventos gratuitos. Integran este grupo Romina y Yesica Aciar, Susana Amaya y Sandra Condo Canari. Este grupo se caracteriza por su solidaridad: en el año 2015 realizó una colecta de ropa para las personas inundadas y durante todo 2016 llevaron el teatro a comedores, merenderos y escuelas de nuestra ciudad. Un año después participaron en la Fiesta del Automóvil en la plaza Eduardo Costa donde recibieron muchas donaciones y este año vuelven a participar con un stand este domingo 1º de diciembre en el Parque Urbano. Allí, las que organizan, adelantan que acompañarán durante la jornada peluqueros cortando mechones o el pelo completo. La idea es cambiar una sonrisa por un mechón y así se llama la campaña que pusieron en marcha "Un mechón por una sonrisa". La idea surgió porque querían donar sus cabellos a Pelucas Solidarias Baradero, un grupo que colabora precisamente con pelucas para pacientes oncológicos. "No sólo es donar su cabello o un mechón sino también es importante la oportunidad de informar que con tan sólo una parte podemos hacer felices a muchas personas que padecen esta enfermedad", señalan en relación a las consecuencias de los tratamientos que se llevan adelante en ocasiones para enfrentar el cáncer. Para quienes no pueden donar su cabello también hay otros materiales que hacen falta para confeccionar pelucas como cabezas de telgopor, hilos 100% poliestireno tonos marrones, hilos reforzados como para coser jeans en tonos marrones y tela de modal para confeccionar turbantes, entre otros. "Aquellas peluqueras o peluqueros que también quiera sumarse o quienes ese día quieran dejar su mechón, no es necesario todo el pelo, sino que un mechón de 30 centímetros de largo es suficiente. Y cuanto más sano, mejor", detallan. Quienes deseen más información sobre este grupo o esta campaña, pueden comunicarse vía Facebook (Grupo de teatro los otros).

LA ACTIVIDAD ACOMPAÑARÁ LA FIESTA DEL PRIMER AUTOMÓVIL EN EL PARQUE URBANO.



Este domingo dona tu pelo y ayuda

