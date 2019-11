Efemérides del día de la fecha: 29 de Noviembre

"ALMENDRA" LANZA SU DISCO DEBUT

Un día como hoy en el año 1969, la banda "Almendra" lanzaba su primer disco "Almendra" y marcaba un hito en la historia del rock nacional. Todo comenzó en un recital de "Los Gatos" cuando el conductor radial Ricardo Kleiman le llamó la atención un muchachito flaco y alto al que no dudó en hablarle: "esa noche hubo un debate y Ricardo Kleiman me encaró, me preguntó quién era y qué hacía, le conté que tenía un grupo y me dijo ´ah, bueno, dame tu dirección y un día de estos voy a escucharlos.´ Y así fue" recordaba en una entrevista Spinetta. Kleiman no sólo se haría presente en el ensayo sino que además quedaría tan impactado por el talento de los jóvenes músicos que inmediatamente les propuso grabar con Radio Corporation of America (RCA) su álbum debut.

Entusiasmados por la propuesta, la banda compuesta por Luis Alberto Spinetta, Emilio Del Guercio, Rodolfo García y Edelmiro Molinari empezó a ensayar como nunca para grabar con la máxima perfección el disco que dejó su huella en varias generaciones. La portada fue obra de Spinetta y no fue bien recibida por la compañía que la rechazó con indiferencia desde el primer momento: "nosotros no íbamos a permitir que el disco saliera sin eso. Yo tenía el dibujo bien claro en la cabeza y me fui a casa y lo hice de nuevo. No queríamos dejas las cosas en manos de tipos mediocres de la empresa que hacen tapas de discos como chorizos" contó Spinetta a la revista "Canta Rock." Así, el disco salió con el simple dibujo que no tenía nada de ordinario pues cada elemento del mismo identificaba a las canciones: la lágrima era para "Muchacha (ojos de papel)", "Que el viento borró tus manos", "Figuración" y "Plegaria para un niño dormido"; el ojo "A estos hombres tristes" y "Color Humano"; y la "sopapa" "Laura va", "Ana no duerme" y "Fermín".





FALLECE GUILLERMO O´DONNELL

Guillermo Alberto O´Donnell nació el 24 de febrero del año 1936 en Buenos Aires. En medio de tiempos agitados en los que la autodenominada "Revolución Libertadora" gobernaba el país, Guillermo se encontraba estudiando abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su fascinación por la política lo había impulsado a participar activamente en la política estudiantil: primero como secretario de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y al poco tiempo como presidente interino además de formar parte de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Ya graduado comenzó a ejercer rápidamente sobresaliendo con sus amplios conocimientos que lo llevaron a ocupar el puesto de viceministro nacional del Interior durante el gobierno de José María Guido en el año 1963. Sin embargo, su pasión por la investigación y la enseñanza lo llevaron a dejar atrás la política para dedicarse a la docencia en la UBA y la Universidad Católica Argentina (UCA).

En el año 1968 partió a Estados Unidos a realizar un posgrado en ciencia política en la Universidad de Yale, institución en la que obtuvo su maestría recién en el año 1971; al año siguiente, publicó "Modernización y autoritarismo", obra célebre que lo posicionó como referente de la ciencia política a nivel mundial. El prestigioso politólogo empezó a ganar renombre atrayendo a reconocidas universidades como la Universidad de Stanford, Oxford, Cambridge, California y Notre Dame que lo integraron a la institución como docente e investigador; asimismo, presidió la International Political Science Association (IPSA) desde el año 1988 al año 1991. Más adelante, en el año 1995 la UBA lo distinguió con el doctorado de Honoris Causa y, al año siguiente, recibió el Premio Konex en Ciencia Política. Entre sus obras se encuentran "Contrapuntos: ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización" (1997), "Pobreza y desigualdad en América Latina" (1999) y "La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina (2001). Falleció en el año 2011 en Buenos Aires.

DÍA DE LOS CONSEJOS ESCOLARES

Instituido a través de la Ley Nº 11.999, en este día se conmemora la sanción de la Constitución de 1873, texto que introduce esta figura bajo el nombre de Consejo General de Educación en su artículo Nº 206: "la dirección facultativa y la administración general de las escuelas comunes serán confiadas a un Consejo General de Educación y a un director general de Escuelas, cuyas respectivas atribuciones serán determinadas por la ley."

El Consejo Escolar es un órgano descentralizado dependiente del Ministerio de Educación cuyo accionar se limita al ámbito local de cada municipio. Sus funciones son gestionar la provisión de muebles, útiles y elementos de equipamiento escolar, regular la situación educacional de sus distritos, asesorar a las cooperadoras escolares y designar al personal auxiliar de las escuelas. En esta jornada se homenajea a los miembros de los Consejos Escolares por su compromiso y labor diaria.