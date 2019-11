La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 29/nov/2019 Agenda Cultural:

GPS: Almacén Cultural (Alsina y 9 de Julio, Zárate). Arte y Otra Cosa (Castelli 532, Campana). Bisellia Teatro Bar (Estrada 718, Campana). Campo Deportivo de Lima (Calle 10 y 1, Lima). Fratello´s Bar (Sarmiento y Coletta, Campana). Mauri´s Bar (Dorrego 745, Zárate). SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate). Teatro La Rosa (Sivori 916, Campana). Teatro Seminari (Mitre 451, Escobar). Wakisiri (Bravo 523, Campana). 17 Unidos (Moreno y Sívori, Campana). VIERNES 29 Bisellia: A las 21:30 habrá peña folklórica con "Tirando en Yunta". Fratello’s: A las 23 sonarán "Paraíso Descalzo", Alan Yilijoski y "Sapo Rey". Mauri’s Bar: A las 23 se presenta "La Chivo Experience" y "Pomatski y los Reptiloides". 50$. Pachamama: A beneficio de Verónica Fernandez tocarán "Orgon", "Chupin" y "Los Gladiolos". Evento a las 22, $100. Teatro Seminari: Presentación del libro de Taty Almeida (abuela de Plaza de Mayo): "Alejandro, por siempre amor". 16 hs, entrada gratuita. SÁBADO 30 Almacén Cultural: A las 21 estará la muestra anual del taller de niños, jóvenes y adultos. Arte y Otra Cosa: A las 21 habrá teatro con "El Perfil" y "Las Llaves de la Vida". $200. Campana Boat Club: "Nitrato" musicaliza al lado del río la película "El Pibe" de Chaplin. A las 19, entrada gratuita para los socios. No socios abonan $100. Todos los que vayan deben llevar un alimento no perecedero para la isla. Costanera Zárate: Festival "Son Nuestros" con músicos y bailarines de tango zarateños. Fratello´s: A las 19 habrá fecha de metal con "Chorimetal" junto a "Dark Side", "Sprattus", "No Hay Opción", "TTT", "Dark Ember", "Marginal" y "Jesse Pigman". $50. Mauri’s Bar: Habrá noche de musicales con Camila Venturini. Entrada $100, 20:30. Pachamama: Desde las 16 habrá música y talleres. Habrá clases de hula hoop, collage, diapositivas e imágenes traslúcidas. También tocarán bandas y leeran poetas locales. SuperFreak: Se presenta Eduardo Martinez y "The Thunderclouds" con "Kinky Dogs", "Yourhand" y "The Tormentos" como invitados. Teatro La Rosa: Estará la obra "De Profesión Maternal" dirigida por Javier Marizaldi a las 20:30. Entrada a la gorra. Wakisiri: A las 21:30 se presenta Lucas Segovia. Entrada al sobre. 17 Unidos: Se presenta Sergio Torres "y los dueños del swing". DOMINGO 1º Almacén Cultural: A las 20 habrá concierto coral. Entrada gratuita.

