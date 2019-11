La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 29/nov/2019 Nerina Retamozo: "Este año fue muy duro para mí"







Nerina hace un balance de su segundo año consecutivo en la Fundación Julio Bocca, su participación en certámenes y sus proyectos para el 2020. La joven campanene Nerina Retamozo (15) hace siete años comenzó a estudiar danzas en el taller municipal que Claudia Giuppone dictaba en el barrio Villanueva y nunca paró. Desde entonces, se ha ido formado realizando seminarios y asistiendo a clases especiales. Hace dos años integra el staff de bailarinas becadas de la Fundación Julio Bocca. "Fue una emoción muy grande, desde chica miraba bailarinas y bailaba en mi casa. Danza clásica jazz es lo que más me gusta", recuerda de cuando quedó seleccionada. "La Chini", como le dicen todos, viaja cinco veces por semana a la Fundación ubicada en el Centro Cultural Borges en Viamonte 555, Capital Federal. Realiza dos horas diarias por día. Viaja en colectivo junto a su madre Elsa. Con respecto a este punto resalta; "este año fue muy duro; mi maestra me enseñó muchísimo pero el traslado con mi familia también se hizo difícil". La madre destaca el aporte de dinero para los pasajes, tanto en octubre y noviembre de la mano de Nelda García actualmente consejera escolar electa y Rosa Scacciante de Cultura. También la ayuda de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En los últimos meses, Nerina participó en el Certamen "Giros Pro Danza" en Rosario y llegó a la final de Prix Jóvenes Argentinos donde lamentablemente por cuestiones económicas no pudo asistir a Mendoza. En Villa Carlos Paz, Córdoba participó del XXV Concurso Internacional de Danzas "Danzamérica" donde fue reconocida con dos menciones especiales en la modalidad Clásico Repertorio y en la modalidad Contemporáneo en la categoría Juvenil II. En ese certamen también tuvo la posibilidad de participar en una clase magistral de Paloma Herrera. "Fue una experiencia maravillosa, me encantó". Hace dos semanas participó del Final Nacional Gold realizada en el Teatro Metropolitan Sura en Buenos Aires y del Circuito Interamericano y Mundial de Danza, en este último lugar obtuvo un primer premio medalla de oro en Danza Contemporánea y segundo Premio medalla de plata en Clásico Repertorio. "Estuve muy emocionada no sabía que iba a ganar, mi familia estuvo ahí y siempre me acompaña" y hasta asegura "mi papá puso en mi casa una barra para que yo pueda practicar". Nerina participó en Campana en el cierre del Festival en el teatro Pedro Barbero, organizado por Claudia Giuppone, su maestra desde los comienzos. Allí hizo un Clásico y un Contemporáneo. Al finalizar la charla adelantó que el año que viene quiere sumar a sus prácticas el Jazz para eso tiene que pasar la audición que será en el mes de diciembre. "Es difícil, hay un montón de bailarines de muy alta vara pero voy a ir igual. Destaco las experiencias, el esfuerzo que hice y el aprendizaje". Nerina es la menor de la familia, tiene cinco hermanos más. Estudia en la Escuela Secundaria Nº1 de nuestra ciudad. "Es mi lugar en el mundo, donde quiero estar. Hay mucho sentimiento, todo lo que sentís lo expresas bailando. Yo sólo quiero disfrutar, esforzarme y seguir adelante".



