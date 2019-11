PALACIOS, A ALEMANIA

El Bayern Leverkusen desembolsaría 18 millones de euros para adquirir a Exequiel Palacios. Por la transferencia del mediocampista, River recibiría 13 millones y, además, un porcentaje de una futura venta. El jugador, de 21 años, que cuenta en su haber con 71 partidos en el Millonario y 4 en la Selección Argentina, disputará los últimos compromisos de 2019 del equipo de Marcelo Gallardo y luego, en los primeros días de enero, desembarcará en Alemania, donde será compañero de Lucas Alario.

TEVEZ SE DESGARRÓ

Carlos Tevez sufrió un desgarro en el sóleo y será baja para lo que resta del año en Boca Juniors. Así, con las elecciones a la vuelta de la esquina y el vencimiento de su contrato a fin de año, el interrogante que abre esta lesión es si se trata del final de la estadía deel Apache en el Xeneize.

SUPERLIGA: FECHA 15

La 15ª fecha del campeonato de la Superliga comenzará esta noche con dos dos partidos: desde las 19.00, Banfield recibirá al Gimnasia (LP) de Diego Armando Maradona; y desde las 21.10, Racing Club jugará como local frente a Defensa y Justicia con la posibilidad de alcanzar a Boca Juniors y Argentinos Juniors en lo más alto de la tabla.

Los dos líderes del certamen protagonizarán mañana sábado el partido más atractivo de la fecha, cuando se midan desde las 19.40 en La Bombonera. También mañana jugarán: Estudiantes (LP) vs Atlético Tucumán (17.35) y Newells vs River Plate (21.45). En tanto, el domingo fueron programados cinco cotejos: San Lorenzo vs Patronato (17.10), Vélez Sarsfield vs Colón (19.40), Godoy Cruz vs Talleres (19.40), Aldosivi vs Independiente (21.45) y Centra Córdoba vs Rosario Central (21.45). El lunes la fecha se cerrará con Arsenal vs Lanús (19.00) y Unión vs Huracán (21.10).

PRIMERA NACIONAL

La 15ª fecha, última de la primera rueda, comenzará esta noche cuando Gimnasia de Jujuy reciba a partir de las 21.10 a Sarmiento de Junín en un encuentro correspondiente a la Zona 2. El Lobo (que venció a Villa Dálmine el pasado domingo) necesita ganar para tratar de alcanzar la clasificación a la Copa Argentina, mientras el Verde busca los tres puntos para quedar, al menos temporariamente, a una sola unidad del líder San Martín de Tucumán.

OTRO DT SE FUE

La Primera Nacional sigue sumando cambios de DT: el último en dejar su cargo fue Leonardo Lemos, entrenador de Quilmes, equipo que después de un buen arranque (tres victorias y dos empates) se desmoronó por completo y acumula ahora nueve fechas sin victorias, con cuatro igualdades y cinco derrotas. Así, con 15 puntos, el Cervecero cayó hasta el puesto 13 de la Zona 2.

EUROPA LEAGUE

Por la quinta fecha de la primera fase del certamen, ayer se dieron los siguientes resultados: Astana 2-1 Manchester United, Krasnodar 1-0 Basilea, Trabzonspor 0-1 Getafe, AZ Alkmaar 2-2 Partizan, Besiktas 2-1 Bratislava, CSKA Moscu 1-1 Ludogorets, Ferencvarosi 2-2 Espanyol, Feyenoord 2-2 Rangers, Basaksehir 0-3 Roma, Oleksandriya 0-1 Wolfsburgo, Wolfsberger 0-1 Borussia Monchengladbach, Sporting Braga 3-3 Wolverhampton, Saint Etienne 0-0 KAA Gent, Young Boys 1-2 Porto, Vitoria 1-1 Standard Lieja, Arsenal 1-2 Frankfurt, Celtic 3-1 Rennes, Dudelange 0-2 Apoel, Lazio 1-0 CFR Cluj (gol de Joaquín Correa para el equipo italiano), Lugano 0-1 Copenhague, Malmo 4-3 Dinamo Kiev, Rosenborg 1-2 LASK, Sevilla 2-0 Qarabag y Sporting Lisboa 4-0 PSV.