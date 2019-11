La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 29/nov/2019 Básquet:

El Tricolor, que acumula tres derrotas en fila y cayó al último puesto de la Zona Norte "B", enfrenta esta noche a Atenas. Por la octava fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Atenas de La Plata en un partido que se jugará desde las 21.30. El Tricolor no está atravesando un buen momento en el certamen: acumula tres derrotas consecutivas (Independiente de Zárate, Social de Alejandro Korn y Sportivo Pilar) y así cayó al último puesto de la Zona Norte "B" con registro de 2 victorias y 5 derrotas en siete presentaciones. Por su parte, Atenas es la contracara: es el líder de la Zona Norte "B" con record de 5 triunfos y apenas 2 caídas. Una de esas cinco victorias que suman los de La Plata fue justamente ante el CCC durante la primera rueda, cuando se impusieron 72-68 en el gimnasio de Chiclana 209. Por este grupo, además, Social de Alejandro Korn recibirá esta noche a Sportivo Pilar, mientras que Belgrano de San Nicolás disputará el partido Interzonal Norte frente a su clásico rival, Regatas de San Nicolás. En tanto, por la Zona Norte "A" jugarán: Platense de La Plata vs Deportivo San Vicente e Independiente de Zárate vs Colón de Chivilcoy. Hasta el momento, las posiciones son: -Zona Norte "A": 1) Regatas de San Nicolás (7-0), 14 puntos; 2) Independiente de Zárate (5-2), 12 puntos; 3) Platense de La Plata (3-4), 10 puntos; 4) Deportivo San Vicente (2-5), 9 puntos; 5) Colón de Chivilcoy (1-6), 8 puntos. -Zona Norte "B": 1) Atenas de La Plata (5-2), 12 puntos; 2) Sportivo Pilar (4-3), 11 puntos; 3) Belgrano de San Nicolás y Social de Alejandro Korn (3-4), 10 puntos; 5) Ciudad de Campana (2-5), 9 puntos. ZONA SUR Por la 10ª fecha hoy se medirán: Blanco y Negro de Coronel Suárez vs Pueblo Nuevo de Olavarría, Racingo de Olavarría vs Sarmiento de Coronel Suárez e Independiente de Tandil vs Sporting de Mar del Plata. Queda libre: Costa Sud de Tres Arroyos. Las posiciones en esta Zona Sur son las siguientes: 1) Sarmiento de Coronel Suárez (6-2), 14 puntos; 2) Independiente de Tandil (6-1), 13 puntos; 3) Blanco y Negro de Coronel Suárez (5-3), 13 puntos; 4) Pueblo Nuevo de Olavarría (5-2), 12 puntos; 5) Racing de Olavarría y Costa Sud de Tres Arroyos (2-6), 10 puntos; 7) Sporting de Mar del Plata (1-7), 9 puntos.

CAMILO CÁCERES, PIEZA CLAVE DE ESTE CIUDAD DE CAMPANA.



