Juveniles del Club Ciudad compitieron en Jáuregui







Un total de 36 atletas Tricolores participaron de un torneo para categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en las instalaciones del Club Náutico El Timón. Consiguieron excelentes resultados, incluidas 9 victorias. El pasado sábado se realizó un importante torneo de atletismo en las instalaciones del Club Náutico El Timón (CNET) en la localidad de Jáuregui, partido de Luján. El evento convocó a 160 atletas infantiles y juveniles de diversas ciudades de la provincia (Campana, Zárate, Pilar, Tigre, Luján, Suipacha y General Rodríguez), quienes a lo largo del día compitieron en pruebas de velocidad, saltos y lanzamientos en las categorías "mini atletismo", Sub 14, Sub 16 y Sub 18. En esta ocasión, el equipo de atletismo del Club Ciudad de Campana asistió con 36 atletas a la competencia, logrando todos muy buenos resultados. La delegación campanense estuvo liderada por los entrenadores Juan Parodi, Yamila Benítez Agustin Granlund y Juan Marquine. Se trató de una jornada a puro sol, que fue organizada y dirigida por los estudiantes de 3° año del Instituto Municipal Superior de Educación y Tecnología "Dr. Emilio F. Mignone" de Luján y su profesor Emilio Pignataro, y que contó con la logística de madres y padres de la subcomisión de Atletismo del CNET. Los resultados de los chicos campanenses fueron: SUB 18 Todos los chicos Tricolores de esta categoría hicieron podio. Sus resultados fueron los siguientes: -Yasmín Arapey: 1º puesto en 100 metros y 2º en Salto en Largo -Aylen Hernandorena: 1ª en Lanzamiento de Bala -Milton de Olivera: 2º en Lanzamiento de Bala -Lautaro Sánchez: 2º en Salto en Largo y 3º en 100 metros. -Bruno Godoy: 2º en 100 metros y 3º en Salto en Largo. SUB 16 En esta categoría, el CCC logró seis de las nueve medallas doradas que totalizó en el evento. -Ulice Villalba: 1º en Lanzamiento de Jabalina; 1º en 80 metros; y 2º en Salto en Largo. -Luca Perea: 1º en 800 metros. -Enzo Peña: 1º en Salto en Largo y 2º en 80 metros. -Malena Rodríguez: 1ª en Salto en Largo y 2ª en Lanzamiento de Jabalina. -Julieta Rodríguez: 1ª en Lanzamiento de Jabalina. -Iara López: 3ª en 80 metros. -Sofía Carmona: 4ª en 80 metros. -Ivo Torres: 4º en Salto en Largo. -Juan Lares: 5º en Salto en Largo y 5º en 100 metros. -Posta 6x200m: Aylén Hernandorena, Bianca Amante, Iara López, Sofía Carmona, Ulice Villalba y Enzo Peña lograron el 2º puesto. SUB 14 Finalmente, los cuatro chicos de esta categoría también se subieron al podio: -Tamara Conti: 1ª en Triatlón. -Martina Melisa: 2ª en combo de pruebas combinadas -Félix Arredondo: 3º en combo de pruebas combinadas -Lola Torres: 3ª en combo de pruebas combinadas

LA DELEGACIÓN DEL CCC QUE ASISTIÓ AL EVENTO EN EL CLUB NÁUTICO EL TIMÓN.



