Logró dos victorias, pero no pudo ante Tigre RC, equipo que avanzó por su zona. El pasado fin de semana, el Club Ciudad de Campana participó de la 24ª edición del Seven Oficial de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y si bien no pudo superar la primera fase del certamen, culminó con balance positivo: dos victorias y una derrota en sus tres presentaciones. El Tricolor vio acción en cancha de Virreyes, donde comenzó ganándole 22-5 a Floresta RC en la primera fecha. Luego no pudo ante Tigre RC, que los superó 29-5. Y en el tercer y último encuentro, venció 17-12 a Los Cedros. Sin embargo, como solo avanzaba un equipo por zona, el boleto quedó para Tigre RC. En el Grupo Ascenso, el campeón fue Hurling, que derrotó 12-7 a Don Bosco en la final disputada el domingo en Regatas Bella Vista. En dicha sede también se definió el Grupo Campeonato, donde la Copa de Oro quedó para Belgrano, que venció a Alumni en la final por 31-0 y se consagró campeón de esta 24ª edición del Seven Oficial de la URBA. El conjunto de Virrey del Pino había comenzado el domingo derrotado a Newman 17-12 y a San Luis 24-0. Y luego, en semifinales, superó al último campeón, San Isidro Club (SIC), por 21-12. La Copa de Bronce fue para San Andrés (le ganó 26-14 a Banco Nación), mientras que la Copa de Plata quedó en manos de Newman, que venció 21-17 a Pucará en la final.

