NOTICIA RELACIONADA: Este domingo Campana vivirá la Fiesta del Primer Automóvil El 24 de Agosto de 1984, se fundaba el Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias. Nos proponemos, a partir de aquí, contar una rica historia de 35 años de intensa y comunitaria actividad de una institución que nació al amparo de la figura estelar del constructor del Primer Automóvil auténticamente argentino, don Manuel Iglesias. GÉNESIS INSTITUCIONAL La historia del Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias, comienza un Viernes 24 de Agosto de 1984. En horas de la tarde-noche, se reúnen un grupo de gente que, aún dispersos, cultivaban una misma pasión: la de los autos clásicos, antiguos e históricos. A inicativa del querido amigo don Patricio Sartor y de su hijo Horacio, varios de ellos se reunieron en una vieja casona de la familia Sartor en Colectora Sur y Paso, y, allí, se dió el puntapié inicial ( perdón... "primer manijazo"), para la creación de una entidad que los cobijara a pleno. Hacía poco más de diez años se habían producido dos acontecimientos de relevancia en la ciudad respecto del primer automóvil. El 25 de noviembre de 1973, se inauguraba el Monumento al Primer Automóvil Argentino, iniciativa del Rotary Club Campana, en nuestra emblemática Plaza Dr. Eduardo Costa, con la presencia del hijo de don Manuel, el Ing. Juan Carlos Iglesias Matellini, familiares, y prestigiosos invitados, com el Ing. Arnoldo Lucius, verdadero impulsor de que Campana sea conocida como Cuna del Primer Automóvil Argentino, ya que trabajó intensamente junto a Juan C. Iglesias, para lograr esa prestigiosa nominación para nuestra ciudad. El otro hito destacable había acontecido el 2 de Octubre de 1975, cuado el Diputado Provincial Justicialista don Julio Armesto, presenta un proyecto suyo el cual, finalmente, es aprobado por el cuerpo legislativo bonaerense que lo transforma en la Ley 8.501, que, en sólo dos artículos, sentencia: 1|) Ciudad de Campana, Cuna del Automóvil Argentino; 2°) El último domingo del mes de Noviembre de cada año, se festejará en el ámbito bonaerese, el Día del Automóvil Argentino. En la reunión fundacional, se distribuyen las tareas próximas a cumplir, como la de dar difusión a la reciente creación del club, por un lado, y por el otro, redactar los estatutos que regirán la vida institucional de la flamante entidad. La semilla sembrada con tanto cariño y entusiasmo, cayó en terreno fértil y fueron muchos los que se allegaron para "ver de que se trataba" esa feliz iniciativa; de esa manera se acerca más y más gente, no sólo de nuestra ciudad, sino también vecinos y amigos de Zárate, con el mismo objetivo: conocerse, compartir ideas y proyectos, agruparse. Como no podía ser de otra manera, y por unanimidad, el Sr. Patricio Sartor es ungido como primer presidente de la entidad, en tanto Hugo Crevani fue nominado como Socio N° 1 y Juan C. Rizzo, el N° 2. Confección de los Estatutos Los encargados de la tarea fijan, claramente, los objetivos principales de su accionar: a) Difundir nacional e internacionalmente a Campana como Cuna del Primer Automóvil Argentino; b) Propender al mantenimiento, conservación y restauración de autos antiguos y clásicos y de todos aquellos que, por sus características, gocen de un valor especial; c) Promover la creación de un Museo del Automóvil, con la presencia del auto creado por don Manuel Iglesias, como pieza principal; d) Lograr el mantenimiento, conservación y restauración, de autos históricos; f) Realizar reuniones sociales y deportivas; g) Propender al mantenimiento de una comunicación constante y permanente entre los socios mediante publicaciones destinadas a tal fin. Se dispuso asimismo, que el órgano administrativo estaría compuesto por Presidente y Vice; Secretario, Tesorero, Vocales, titulares y suplentes y una Comisión Revisora de Cuentas. El proyecto, el sueño, ya tenía vida y empezaba a caminar a paso firme.



Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias ANTECEDENTES HISTÓRICOS Corría el año 1984; el país vivía la eufória de una nueva, esperanzada y virgen democacia, instaurada un año antes, cuando el 12 de Ocbre de 1983, el pueblo, en elecciones libres y democráticas, había elegido a las nuevas autoridades de la República: el Dr. Ricardo Raúl Alfonsín, presidente de la Nación (con el 52 % de los votos); D. Alejandro Armendariz, como gobernador de nuestra provincia, y a Don Calixto Bartolomé Dellepiane, viejo y estimado vecino radical, al frente de la Intendentencia Municipal. Atrás habían quedado la noche negra de la dictadura, los duros e impiadosos "años de plomo" que dejaron numerosos muertos, desaparecidos, mutilados, sin olvidar la cruenta e inútil Guerra de Malvinas, con la muerte de muchos jóvenes e inocentes soldados argentinos; heridas, todas ellas, que todavía cuestan restañar, pero con la firme intención de un pueblo que apostó desde entonces y para siempre, a VIVIR EN DEMOCRACIA, para que, en un día no muy lejano, podamos ser ciudadanos amantes de nuestro querido y hermoso país, donde nos respetemos mutuamente, más allá de nuestras lógicas, humanas y necesarias diferencias políticas. Acceda al contenido del Suplemento Especial desde el menú ubicado en la parte superior.

