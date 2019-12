Se iba a jugar entre semana, pero debió ser postergada por falta de efectivos policiales. Los tres partidos se jugarán en cancha de La Josefa. En tanto, hoy comienza la Ronda Consuelo con cinco cruces de eliminación directa. La segunda fecha del Hexagonal Final del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol iba disputarse entre miércoles y jueves, pero por falta de efectivos policiales finalmente debió postergarse. Así, se estará jugando íntegramente mañana domingo en cancha de La Josefa. Desde las 14.00 horas se enfrentará Otamendi FC vs Defensores de La Esperanza; a partir de las 16.00 se medirán Deportivo San Felipe vs Atlético Las Campanas; y el cierre de la jornada será desde las 18.00 y tendrá al local, La Josefa, jugando ante Mega Juniors. En la primera fecha, La Josefa superó 1-0 a Otamendi FC; Defensores de La Esperanza derrotó 1-0 a Deportivo San Felipe; y Atlético Las Campanas igualó 1-1 con Mega Juniors. Después de esta segunda jornada, la tercera fecha se jugará en cancha de Otamendi, donde se enfrentarán: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors, Otamendi FC vs Atlético Las Campanas y La Josefa vs Defensores de La Esperanza. RONDA CONSUELO Este sábado, además, estará comenzando la Ronda Consuelo del Torneo Oficial de la Liga Campanense de Fútbol. Participan los 13 equipos que no lograron clasificar al Hexagonal Final y se disputará a eliminación directa. En la primera fase se cruzarán diez equipos entre sí, mientras que Albizola FC (4º del Grupo B), Lechuga FC (4º del Grupo A) y Deportivo San Cayetano (5º del Grupo A) ya esperan rivales en Cuartos de Final. Por esta primera fase, los cruces serán: Real San Jacinto vs Las Palmas (14.00 en Leones Azules), Villanueva vs Leones Azules (16.00 en Leones Azules), Malvinas vs El Junior (14.00 en Las Campanas), Barrio Lubo vs Desamparados (16.00 en Las Campanas) y Atlético Las Praderas vs Juventud Unida (18.00 en Las Campanas). Los ganadores de estos cinco duelos más los tres equipos que esperan rival conformarán, posteriormente, la llave de Cuartos de Final.

OTAMENDI ENFRENTARÁ A DEFENSORES DE LA ESPERANZA EN EL PRIMER TURNO DE LA JORNADA DE MAÑANA.



Liga Campanense:

Mañana se disputará la 2ª fecha del Hexagonal Final

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar