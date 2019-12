Desde las 17.00 disputará su último partido como local del año y buscará su segunda victoria consecutiva luego de su triunfo en General Rodríguez. Por la 12ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Yupanqui en un partido que se jugará desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Y en lo que será la última presentación del Portuario como local en este 2019. El conjunto que dirige Martín Correa llega entonado a este compromiso, luego del gran triunfo 2-1 que consiguió el pasado sábado frente a Atlas en General Rodríguez con doblete de Enzo Moreno. De esa manera, le puso fin a una racha de cuatro juegos sin victorias. Ahora, claro está, no sólo querrá mantenerse en la senda positiva, sino también volver a ganar en Campana después del empate 1-1 con Central Ballester y la derrota 2-0 ante Argentino de Rosario. Y en caso de sumar de a tres, el Auriazul llegaría a los 16 puntos en el campeonato y treparía momentáneamente hasta el 6º puesto de este Torneo Apertura que ya coronó campeón a Liniers. En ese sentido, la máxima aspiración del Portuario hoy sería alcanzar el 5º puesto y quedar bien perfilado de cara a la segunda mitad de la temporada (cuando se dispute el Clausura), teniendo en cuenta que la sumatoria de puntos de ambos torneos definirá las clasificaciones al Reducido por el segundo ascenso. En cuanto a lo futbolístico, el DT Martín Correa podrá volver a contar con el delantero Brian Fassone (cumplió su sanción), pero no tendrá a disposición a Orlando Sosa (todavía debe cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en Lugano), Kevin Redondo (se desgarró en la previa al partido con Atlas) y Ezequiel Ramón (padeció un fuerte traumatismo en General Rodríguez y está siendo evaluado). Con este panorama (y ya sin Lautaro Velasco), el rearmado de la defensa presenta una duda: si para reemplazar a "Noni" Ramón en el lateral izquierdo, Correa optará por Nahuel Gérez (no ingresó ante Atlas) o volverá a confiar en Eliseo Aguirre y moverá piezas en el mediocampo. En tanto, en el mediocampo, el juvenil Iván Torres (de buen debut en General Rodríguez) continuaría como titular por la derecha, luego de haber reemplazado a último momento a Redondo frente a Atlas. A su vez, Fassone volvería a la titularidad, relegando nuevamente a Rodrigo Fleitas al banco de suplentes. Entonces, la probable formación de Puerto Nuevo para esta tarde sería: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Cuenos, Gerez o Aguirre; Iván Torres, Santiago Palacio, Nicolás Colombano, Agustín Campana; Enzo Moreno y Brian Fassone. Por su parte, Yupanqui comparte actualmente el 8º puesto del campeonato junto al Portuario con 13 unidades gracias al triunfo 2-0 como visitante que consiguió frente a Muñiz (próximo rival del campanense) en la fecha pasada. De esa manera recuperó su crecimiento en la tabla, dado que ha ganado tres de sus últimos partidos (sólo perdió con Atlas). El entrenador Juan Gabriel Palermo repetiría en el Trapero los mismos once que vienen de lograr dicha victoria: Darío Aleman; Rodrigo Baratti, Alejandro Álvarez, Diego Gerbero, Lautaro González; Nahuel Fernández, Lionel Castellón, Nicolás Quintana, Cristian Villafañe; Daniel Pastrana y Nahuel La Sala.

BRIAN FASSONE VOLVERÍA A LA TITULARIDAD TRAS CUMPLIR SU SANCIÓN. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 51. En 50 partidos, Puerto Nuevo venció en 22 ocasiones, Yupanqui ganó 17 veces y empataron 11. Puerto marcó 76 goles, mientras que Yupanqui convirtió 64. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 25 veces, Puerto Nuevo ganó 13 (47 goles), Yupanqui ganó 7 (29 goles) y empataron 5. COMO LOCAL YUPANQUI. En 25 encuentros, Puerto Nuevo ganó 9 (29 goles), Yupanqui logró 10 victorias (35 goles) y empataron en 6 oportunidades. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 24 de febrero de 2019, por la 19ª fecha de la Primera D 2018/19, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Nazareno Gómez. Arbitraje de Tomás Duilio. APOSTILLAS: Cinco encuentros sin derrotas cuenta Puerto Nuevo sobre Yupanqui, con 3 victorias y 2 empates. La última caída ante este rival aconteció el sábado 12 de noviembre de 2016, por la 12ª fecha de la Primera D 2016/17. Fue 2-0 en Campana con goles de Gabriel Roldán (de penal) y Gianfranco Acosta. Como local, Puerto Nuevo cuenta con 2 triunfos seguidos. MÁXIMOS GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Orlando Sosa (6), Roque Cabezas (5), Juan Carlos Suárez (4), Marcelo Pasquet (4) y Juan Pablo Martínez (4). MÁXIMOS GOLEADORES DE YUPANQUI: César Sandoval (5), Adrián De la Rosa (4) y Héctor Galeano (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO El sábado 13 de junio de 1987, por la 6ª fecha del campeonato de la Primera D 1987/88, Puerto Nuevo se impuso 1-0 con gol de Ricardo Cabrera. La síntesis de dicho encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (1): Gustavo Cella; Ramón Félix Antúnez, Oscar Marcelo Rodríguez, Walter Roberto Montani y Horacio Forgione; Ramón Carelli (Rubén Stella), Florencio Espíndola y Rubén Boumerá; Oscar Pablo Montori, Pablo Roberto Orfila (Darío Rodolfo Enríquez) y Ricardo Cabrera. DT: Carlos Alberto Pérez. YUPANQUI (0): Magnani; Troncoso, Paz, Flores y Verón; Dudini, Díaz y Morgani (Galán ); Boquete (Ursino ), Quiroga y Ramayo. DT: Benítez. GOL: Ricardo Cabrera. CANCHA: Estadio Municipal de Campana. ÁRBITRO: Tozzoroni.

Primera D:

Puerto Nuevo recibe esta tarde a Yupanqui

