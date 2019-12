NOTICIA RELACIONADA: Génesis Institucional:

Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias Tal vez con altibajos, con baches temporarios, la institución siempre quiso trabajar con intensidad para justificar, plenamente, que Campana es Cuna del Primer Automóvil Argentino. Fiesta del Primer Automóvil Argentino Nuestra presencia en las distintas ediciones de las Fiestas del Primer Automóvil fue siempre visible, con aportes humanos propios y vehículos de nuestros socios, más aquellos representantes de las entidades amigas que comulgan los mismos principios que nosotros, como CADEAA (Lomas de Zamora); Autos Clásicos Baradero, Buenos Aires Club Autos de Colección, Club Mercedes Benz de Argentina, Club Amigos del Ford "A" (CAFA), Club Ford V.8 de la R. Argentina, Primer Club del Ford "T" de Argentina, Club Autos Antiguos de Mar del Plata , Club FIAT Clásicos, Club D.K.W. , Pilar Vehículos Antiguos y tantos otros. Afortunadamente la excelente relación que mantenemos con el centenario Automóvil Club Argentino, nos permitió tener en nuestra Exposición anual (generalmente en el último domingo de cada mes de Noviembre) autos históricos de enorme trayectoria, como la Ferrari con la que corrieran tanto Juan Manuel Fangio como José Froilán González, en circuitos de nuestro país y de Europa; el Hudson ex- Domingo "Mingo" Bucci y Raúl "Polenta" Riganti; el Brabhan BT 44, con el cual Carlos A. Reutemann disputó las Temporadas Internacionales de Form. 2, en el Viejo Mundo. En los tres últimos años, también el A. C. A. estuvo presente con autos emblemáticos de nuestro automovilismo, como el "YRUAM" (auto único en el país, fabricado en Argentina por el Ing. francés Emmanuel José Maury entre 1925/27)), y baquets históricas, que corrieron los GG.PP. de las décadas del ´20 y del ´30. Al respecto vale la pena señalar las Fiestas de los años 2016 / 2017 / 2018, que tuvieron como escenario el Bv. "Calixto B. Dellepiane", desde la Plaza Dr. E. Costa hasta la Plaza España y la sede del Museo Manuel Iglesias, un tramo de calles céntricas, que contaron con la presencia de un gran número de autos y motos (entre 150 y 200 unidades), cuyo inventario sería imposible describir en estas páginas; sólo vamos a resaltar algunas, como la novedosa Primera Motocicleta fabricada en Argentina, la construía por los hermanos "Ramonot" en 1930, en Junín, Mendoza, de 100 cc., traída desde Mar del Plata por el Club Marplatense de Motos Antiguas. Otros vehículos por demás interesantes, fueron: el Ford Anglia 1961 (Inglés) del Club Autos Antiguos de Colonia, R.O. del Uruguay ; uno de estos ejemplares aparece en la película Harry Potter; larga sería la lista para nombrar a los más destacados, de modo que aquí finalizamos. No podían faltar, por supuesto, los "autos de carrera" nacionales, de modo que estuvieron presentes en nuestras exposiciones de las Fiestas, las cupecitas del T.C. del Ayer: como la Chevrolet de Juan M. Fangio, la de Ramón Requejo, la de César H. Malnatti, y otras. Cupés más modernas, como la Chevy campeona ex- Guillermo Ortelli y su similar Ford Falcon de Omar "Guri" Martínez, la Chevy ex- Osvaldo "Pato" Morresi, con la cual tuvo el accidente fatal, y réplicas muy especiales como el Torino ex- Héctor "Pirin" Gradassi (cuando ganó la I Vuelta de San Pedro en 1967), De Benedictis, Juan Gálvez ; agradecemos de paso a los amigos de Zárate , Luján y la A.A.T.C. ( Sr. Carlos Acosta) , por el aporte de este tipo de vehículos a nuestras Fiestas del Primer Automóvil, como así también a otras instituciones y amigos que desean que "La Leyenda Continúe". A todos, muchas gracias por haber colaborado por el éxito y la brillantes de nuestros festejos. Monopostos Históricos de F1 Mecánica Nacional y Leyendas del T.C. Sin lugar a dudas, uno de los mayores logros de la Fiesta del Primer Automóvil Argentino realizada el año pasado, fue la presencia de los Monopostos Históricos de nuestra Fórmula Uno de la Mecánica Nacional y los autos de T.C. que se agrupan en "Leyendas del T.C.", quienes giraron en un excelente trazado de 3.000 metros enclavado en la Avda. de Acceso al Puerto. Llovió desde el medio dia y hasta casi las 16 hs., pero luego un sol radiante acompañó el giro de los autos en cuestión, que maravillaron al púbico que, pese a las inclemencias del tiempo, en buen número de asombrados vecinos y de otras localidades cercanas, se llegaron al escenario elegido para disfrutar a pleno de una jornada con autos con muchos "H.P." en sus entrañas. Tal fue el éxito, que ambas agrupaciones han solicitado a la Comisión Directiva que este año se repita la movida, una cuestión que nuestro club mantiene en carpeta. Se asociaron a la fiesta "tuerca" , las cupecitas del T.C. del Ayer, monopostos antiguos, y vehículos del Turismo Nacional Histórico. Al día siguiente, todos ellos quedaron en exposición en la Fiesta del Primer Automóvil.



PERSONERÍA JURÍDICA Fue una tarea ímproba, de muchos años, que le llevó a distintos directivos muchas horas de trabajo, de engorrosas gestiones, de burocrático papeleo, las más de las veces infructuosas, pero un día esos ingentes esfuerzos tuvieron su premio: el Club tenía,( por fin!! ) su Personería Jurídica para actuar como una auténtica Sociedad Civil, sin Fines de Lucro. Como alguna vez me lo dijo un importante funcionario de la Dirección de P. Jurídicas, "Una entidad sin Personería Jurídica, es, apenas, un sello de goma". Una defiinición, simple, dura, pero contundente. Después de más de 25 años de gestiones, el 24 de Noviembre del año 2011, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, por Resolución Nº 10.579, mediante Matrícula Nº 38.180 y Legajo Nº 188.695, nuestra institución logró obtener, no sin esfuerzo, la tan ansiada Personería Jurídica, bajo la presidencia de nuestro Socio Honorario, don Juan Carlos Rizzo, Secretaría de Claudio Moreira. La Comisión Directiva, en esos momentos, se completaba con los siguientes socios: Roberto Fioraneli (Vice); Eduardo Caoduro (Tesorero), Oscar León y Hugo Crevani (Vocales) y Carlos Boachenko y José Montiel (Revisores de Cuentas), contando entonces con un padrón de 48 socios activos. Cabe señalar asimismo, que en el año 1992, la Municipalidad de Campana, según Decreto Nº 981, declaró al Club como Entidad de Bien Público Nº 4016- 32230/92. Acceda al contenido del Suplemento Especial desde el menú ubicado en la parte superior.

Club Primer Automóvil Argentino:

Hechos, eventos, acontecimientos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar