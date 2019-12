NOTICIA RELACIONADA: Génesis Institucional:

Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Campana, se acondiciona la casa de la calle Colón Nº 226 (previa autorización de su actual propietario, nuestro socio D. Carlos Doliner) para llevar adelante, el 26 de agosto de 2001, un acto recordatprio en la vieja casona donde Manuel Iglesias vivía con su familia numerosa, lugar éste donde don Manuel, entre los años 1903 y 1907, construyó el primer Automóvil Argentino. Cuenta la leyenda que una noche, en el interior de la vivienda mencionada, tras colocarle algunos pocos litros de bencina, el accionar de la manivela puso en marcha, con estrepitoso estruendo, el pequeño motor de un cilíndro y 1938 cc. con el cual se motorizaba ese extraño vehículo. Era el 24 de Noviembre de 1907, cuando su esposa la Sra. Matellini, cumplía 26 años. Uno, a la distancia, imagina el orgullo y la satisfacción de don Manuel: su apasionado sueño, tenía vida. Cuando quizo depositar el auto en la calle se encontró con un grave problema: el espacio observado desde la línea de edificación de la casa respecto de la calle, era prácticamente infranqueable. Sus buenos vecinos, la familia Castronuovo, no vaciló un instánte en voltear un tramo de la medianera que dividía a los dos lotes y ahora sí, el vehículo pudo llegar a la actual calle Alte. Brown, donde la pendiente era más suave y accesible. Imagien ustedes lo que fue ese momento; chicos y grandes rodeando esa masa de hierro y madera, que se desplazaba por sus propios medios, que echaba fuego por su escape, que hacía tronar el espacio, cuando por entonces todavía era dable escuchar el trino de los pájaros. Una jornada gloriosa. Algún perro muy osado por cierto, se arrimó más de la cuenta y sufrió un violento revolcón; el ingenio argentino siempre rápido, inteligente, chispeante, bautizó al auto, desde ese día y para siempre, como el "Mataperros". Cabe señalar que ese día, 26 de agosto 2001, con la presencia de autoridades comunales, familiares directos de la familia de don Manuel y público presente, luego de recorrer ese viejo solar, nuestra entidad colocó una placa alusiva en el frente de la vivienda, placa que hoy ya no está; manos anónimas se la llevaron. Suele suceder. ENCUENTROS CON INVITADOS ESPECIALES La casa-quinta de los Sartor fue un lugar donde siempre se cultivó la amistad y la camaradería, de modo que ese ámbito fue aprovechado por su amplitud y "buena onda", para llevar a cabo encuentros de amigos "tuercas", asado de por medio, con invitados especiales, como aquel domingo al mediodía, cuando además de varios integrantes de la familia de don Manuel Iglesias, tuvimos el honor y el placer de contar con la presencia de un "as" del Turismo Carretera de antaño, el amigo Daniel Musso, apodado en su tiempo de piloto del T.C. como "El Colectivero de Gral. Rodriguez", recordando su antiguo empleo: chofer de omnibus; don Enrique Rossi, colega del diairo "La Nación" y hombre encargado de la Oficina de Prensa del A.C.A. También estuvieron rodenado la mesa, corredores del T.C. de esa época, como Enrique Sanguinetti y otros. MANTENER VIVO EL RECUERDO DE LOS PIONEROS Una permanente inquietud de los distintos directivos que han pasado por la entidad, ha sido el de mantener vivo el recuerdo de los pioneros del automovilismo local, zonal y nacional. Así por ejemplo, en el mes de Marzo del 2003, en las instalaciones del estadio de Vlla Dálmine, en Av. Mitre y Pucini, se recordó - en emotiva jornada - a los pilotos de la ya desaparecida Categoría Limitada del 27, que tuvo su apogeo en las décadas del ´50 al ´70, con carreras sensacionales en circuitos campanenses que se levantaron primero, en cercanías del Club Cicista Campana (calles San Martín y Bertolini) y que continúo en la hoy Plaza 1ro. de Mayo, para finalmente llegar un escenario muy caro al recuerdo de los campanenses "más veteranos", el del Club Villa Dálmine, un trazado exigente y muy interesante. Ese domingo pleno de sol, se agasajó a los ex-pilotos locales, Silio Lorenzetti, Emilio Corral, Carlos Brown, David Abid. Desde algún lugar del cielo -seguramente- vivieron ese día emtivo, quienes ya no estaban en este mundo: Juan A. Cabrera, Alcides "Chulin" Fernández, José Carmona, Juan "Nito" Sánchez. Aceptaron el convite y se llegaron hasta nuestra ciudad ilustres visitantes: de Arrecifes, Silvestre "Bocha" Ortensi, de Baradero, Melchor Candal y de Luján, Carlos Arrausi y los hermanos Pavoni. Anteriormente otro de los agasajados, esta vez en el Club Puerto Nuevo, había sido Orlando Sotro, un gran amigo de Juan A. Cabrera. Para todos ellos fue una cálida demostración de afecto y fraternidad. SE REPITE LA EMOCION Otra noche memorable fue la del 29 de Junio del 2012, cuando los antes mencionados, más la presencia de don Dante Silvio Fiorentino, fueron recordados a través de la entrega de Vídeos "Pioneros del Automovilismo Campanese", un trabajo recopilatorio especial del periodista Carlos A. Marino, donde se encuentran reportajes a los mencionados ex-pilotos de nuestro automovilismo. Invitados especiales, familiares de los recordados automovilistas (hijos, nietos, bisnietos) y otros, participaron de una cena-homenaje, en el Plaza Hotel de nuestra cudad. Ser agradecidos y recordar a quienes nos regalaron tantas emociones juntas, ha sido una constantante, a través del tiempo, de los dirigentes de la institución.

Angela Castronuovo dio en 1973 una vuelta a la Plaza E. Costa. era vecina en 1907 de colon 226



Club Primer Automóvil Argentino:

Calle Colón Nº 226, un recuerdo imborrable

