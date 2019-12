El 5 de Marzo del 2016 en un circuito trazado en la Plaza España circundando el Museo del Automóvil, se llevó a cabo el Festival de Karting "Héctor Salvador Marino", quien fue el primer piloto que, representando a nuestra ciudad, corrió en distintos escenario de esa entonces incipiente categoría de nuestro automovilismo; hablamos de la década del ´60. Jornada de intensa emoción, pués muchos hombres que habían participado de la ex- Categoría de Karting Costa Norte que hacía mucho tiempo no se veían, se confundieron en un abrazo fraterno, emotivo, no excento de alguna furtiva lágrima que se escapaba, no de los ojos, sino del corazón. Al recordar esos momentos, yo también me emociono y no tengo ningún pudor en decirles que a mi también se me cae alguna lágrima. Es que quienes hemos vivido esa época inolvidable de nuestra juventud, no podemos ser indiferentes a estos homenajes que, como se dice siempre, lo mejor es hacerlos en vida. El cementerio, es muy, muy frío.

Se repite en el 2017 y el 2018

La experiencia vivida en el ´16, se repitió con señalado éxito en los años siguientes y está latente volver a programarla en algún momento del corriente período; al menos ese es el proyecto de la actual Comisión Directiva. En horas de una cordial noche de verano, un público deseoso de ver estos pequeños autitos que han servido de Escuela de Pilotos a muchos grandes campeones nacionales e internacionales, gustaron del maravilloso espectáculo que tuvo como escenario un dibujo exigente en derredor de la Plaza España. Una excelente inciativa que seguramente seguirá muy pronto. "El Soberano" así lo pide.

SETIEMBRE DE 1993, APARECE "EL PIONERO"

En el mes de Setiembre del año 1993, sale a la calle la Edición Nº 1 de la Revista "El Pionero", órgano de prensa de nuestro Club, de distribución gratuita, cuando ejercía la presidencia don Pedro Fernández y Secretaría de la Sra. Laura Ciancaglini, quien además era entonces, la Directora de la mencionada publicación, que contaba con la colaboración inestimable del inolvidable colega y amigo, Héctor Alberto Taborda, Patricio Sartor y otros.

En sus páginas se reflejaban las actividades de la entidad, historias de autos y hombres que hicieron grande la acitividad automotriz, secciones especiales: "Campana del Ayer", "Honor a los Pioneros", "Programa de Seguridad Vial", "Personajes Inolvidabes: Henry Ford", "Primeros Tuercas Criollos", promocionando en sus páginas, fundamentalmente, el "Rally Campana", a disputarse los días 21, 22 y 23 de Noviembre de ese 1993.

Una inquietud nada fácil de llevar adelante por aquella época, y que supo del agradecimiento e interés de socios y allegados al Club.