Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias Un dia llegó a mis manos el libro "Años de Gloria", del estimado amigo y colega don Roque A. Núbile (ya fallecido), que en su prólogo dejó sentado una frase que me impactó, me emocionó hasta las lagrimas y que la guardaré para siempre en mi corazón, que define puntualmente lo que es, para los amigos tuercas, el Turismo Carretera, categoría del automovilismo nacional que está cumpliendo por estos dias 82 años de vida. Dice así : " El T.C. fue alegre, embriagante, vital, ruidoso y colorido, así como también supo del dolor, del llanto y de la muerte, pero por sobre todas las cosas, y en eso estriba su grandeza, porque fue, es y será autenticamente nuestro". Brillante, Don Roque!!!. Esta introducción viene a cuento porque nuestra institución siempre recordó aquellos buenos y nostálgicos momentos del T.C., cuando las queridas cupecitas nos emocionaban sobremanera. Y para seguir con la leyenda, se realizaron Competencias con autos del T.C. del Ayer, que sintetizamos a continuación. I - Vuelta Ciudad de Campana - Trofeo "Juan Magula" El Domingo 6 de Octubre del año 2002, se corrió la primera edición de la "Vuelta de Campana", reservada a las cupecitas del T.C., bajo la fiscalización de la Asociación Turismo Carretera del Ayer, una creación de un eterno y querido amigo, el Dr. Joaquín Campana, y presidida en ese momento por otro estimado y recordado amigo, don Jorge Paulós, a quien acompañaban en su gestión, entre otros: Osvaldo Bricco, Enrique López, Pedro Sarri, Juan Yoverno, Carlos Cella, José "Cholo" Calabressi. El recorrido de la competencia tomaba parte de la Ruta 9 (Panamericana), entre el Country "El Casco" y la Cementera Minetti, para viajar luego hasta la localidad de Escalada y luego regreso al punto de partida. Fueron 29 los participantes y representaron a nuestra ciudad y al Club: Juan A. Sanguinetti, Ford (ex- Roque Motta) ; Adrián Chiorazzzo, (Chevrolet ex -Pedro Sarri, auto Campeón de la Categoría en el año 2001) y Juan C. Rizzo (Ford ´40); por Zárate: Ernesto Frías. Fue vencedor de la prueba, Gerardo Alti (Villa Adelina), , con una cupé Ford, que tenía en sus entrañas "fierros" del "Tractor" de Eduardo "Tuqui" Casá. Al costado del camino, numeroso público siguió las alternativas de la prueba; a más de uno -como dice el tango- "se le escapó un lagrimón"- ante el recuerdo vivido años atrás al paso de los ases. Jornada radiante, emotiva, inolvidale, que terminó, como no podía ser de otra forma, con el tradicional almuerzo criollo y la entrega de premios. II - Vuelta Ciudad de Campana - Trofeo "Agustín Aguaviva" Con renovados bríos, y entusiasmados por el éxito del año anterior, el Domingo 12 de Octubre del 2003, nuestro Club repitió la prueba para las cupecitas del T.C. del Ayer, nuevamente con la fiscalización de la Asociación Turismo Carretera del Ayer, siempre presidida por Jorge Paulós, por el Trofeo "Agustín Aguaviva", recordando aquellas inolvidables jornadas del T.C. corriendo las distintas "Vuelta de..." o los duros y estupendos Grandes Premios que unían, transitando por inhóspitos y agrestes caminos, ciudades y pueblos de nuestra querida y extensa Patria, y que promocionaron nombres grandiosos como los hermanos Gálvez, J. M. Fangio, E. Marcilla, Domingo Marimón, los Emiliozzi y tantos otros. En la ocasión largaron 42 hombres y máquinas, y a los representantes locales del año anterior, J. Sanguinetti, A. Chiorazzo y Juan C. Rizzo, se "prendió" en la prueba Roberto Fioranelli, acompañado por don Santos Repullés, con una flamante cupé Ford V.8 recientemente adquirida. El escenario elegido fue el mismo del año anterior, que fue recorrido en tres ocasiones, largándose a las 10 hs. frente al Palacio Municipal de Campana. A las 12 hs. se realizó una visita y concentración en la pLaza B. Mitre de Zárate donde hubo reagrupación de la caravana, regresando luego a Campana, donde pilotos, acompañantes e invitados, fueron invitados a compartir un almuerzo de camaradería y entrega de premios, mientras los autos participantes quedaban en exposición en la Plaza España. Fue un justo ganador el representante de Venado Tuerto (Santa Fe) don Federico Petigrew, con el Chevrolet ex- Roberto Matassi, que entre otras, corrió la Buenos Aires - Caracas (1948). Como era de esperar, volvió la emoción, esta vez aumentada y corregida. No podía ser de otra manera. Gran Caravana "Sandalio Fernández"del T.C. El Domingo 26 de Octubre de 2014, nuestra entidad organizó la Primera Gran Caravana "Sandalio Fernández", con la participación de cerca de cuarenta Cupecitas del T.C. que largando de Luján a las 9 hs., se detuvieron en Torres a las 12 hs., para hacer un par de homenajes a los ases de antaño de la categoría, para finalmente llegar a Campana a las 16 hs.y concentrarse en nuestra plaza Dr. Eduardo Costa. Esta convocatoria contó con la inestimable colaboración de la Asociación Amigos de las Cupecitas del T.C. Luján - Mercedes. El evento fue auspiciado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Campana. Una prueba más del cariño institucional hacía un pasado glorioso. Juan Sanguinetti y su hija Mariana, Primeros Campeones Argentinos del T.C. Histórico del Automóvil Club Argentino Como premio a tanto amor a esta legendaria categoría, no debemos olvidar que nuestro estimado socio y amigo, Juan A. Sanguinetti (Piloto) y su hija, la Dra. Mariana (Navegante), fueron las Primeros Campeones Argentinos del T.C. Histórico en el año 2004, cuando el A.C.A. instauró, por primera vez, este torneo nacional. Un orgullo para nuestra institución.

