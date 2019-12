NOTICIA RELACIONADA: Génesis Institucional:

Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias La más antigua y emblemática Categoría del automovilismo argentino, el Turismo Carretera, cumplió 80 Años de Vida en Agosto de 2017 y nuestra institución no quizo estar ajena a semejante aniversario, de modo que, con la inestiable ayuda y colaboración de los integrantes de la Asociación Amigos del T.C. ( A.A.T.C.) que preside nuestro dilecto amigo Carlos Acosta, el sábado 2 de Setiembre del 2017, se llevó adelante la "Caravana de Cupés y Autos Históricos del T.C.", recordando los 80 años del Turismo Carretera. Cerca de 50 autos (cupecitas e históricos) largaron desde la "Parrilla del T.C.", en la Avda. Guido Spano al 3500 de Villa Lynch, San Martín, para luego continuar por la Avda. Gral Paz, Ruta Nac. N° 9 (Panamericana) - Ramal Campana- ingresando a nuestra ciudad por la Avda. Int. Varela, recorrida por las calles céntricas campanenses, con arribo final en Bv. C.B. Dellepiane al 500, donde frente al Museo del Automóvi Manuel Iglesias, los autos presentes quedaron en exhibición desde las 17:30 hs. Me es imposible graficar con palabras, la extrema emoción de los "viejos" (dicho esto con el mayor respeto) que contaban anécdotas de sus viajes para "ver pasar a los ases del T.C." en distintos lugares de nuestro país. Los escuchaban con suma atención sus hijos y nietos y otros presentes, constituyéndose así, un privilegiado y atento auditorio. Nombres estelares de la categoría, marcas, carreras, fechas y demás, que desgranaban los más memoriosos, pusieron la nota especial de la tarde. Muchos de esos fantásticos relatos comenzaban con el clásico "...te acordás cuando.....?. Una hermosa tarde que no olvidaremos nunca. Cena de Gala Por la noche, en la sede de la Asociación de Jubilados de la esquina de Pueyrredón y Coletta, cerca de doscientos comensales asistieron a la Cena de Gala, donde se agasajó a los pilotos y acompañantes que nos honraron con su visita, como asimismo a los invitados especiales, para hacer honores a un muy exquisito asado criollo que los asistentes gustaron con placer. Estuvieron compartiedo nuestra mesas ilustres invitados, como Angel Lo Valvo (hijo del primer campeón argentino de T.C., don Angel Lo Valvo en el año 1939); Juan Carlos Geppi, cuñado de Oscar Alfredo Gálvez y el prestigioso preparador de motores de carrera, vecino de Gral. Pacheco, el "Polaco", José Miguel Herceg. Una estupenda jornada, donde nada se dejó librado al azar, con una esmerada atención hacia los presentes y un grato clima de camaradería, como siempre sucede en las tenidas "tuercas".

LAS COUPECITAS PASEARON POR LA AVENIDA ROCCA









EL INTENDENTE ABELLA DURANTE EL EVENTO PRUEBAS DEPORTIVAS. 10 - RALLYS -10. 1992 - Mes de Marzo - Rally Campana - Lima - Paseo, por nuestra Avda. "Agostino Rocca". 1993 - 26 y 27 de Noviembre - III Rally Autos Antiguos Campana - Ibicuy (Entrre Ríos)- Zárate - Campana. Vencedores en las distintas categorías: Marcelo Crevani - Marcelo Correa - Aldo González - Patricio Sartor. 1997 - 15 y 16 de Noviembre. Encuentro de Autos Antiguos - Prueba Alcides "Chulín" Fernández- 1999 - 13 de Noviembre . Encuentro de Autos Antiguos y Clásicos - Prueba don "José Soto". 2000 - VII Rally Autos Antiguos, Clásicos y Especiales - 3 de Diciembre - Campana - Gualeguaychú (Entre Ríos) - Trofeo "Arturo Rudiferia", disputado bajo el lema: " Unidos sobre ruedas, por un Mundo SIN DROGAS". 2001 - 3 de Noviembre - VIII - Rally de Autos Antiguos e Históricos - Prueba "Víctor Sbarra". Dos Etapas: Campana - Ceibas y Ceibas - Gualeguaychú ( E. Ríos) - Ganadores de las respectivas categorías: Susana Rodríguez- Orlando Bongiardino - Alfredo Tomassi - Carlos Buchelé - Miguel Cazenave - Juan C. Rizzo. 2002 - 23 de Noviembre - IX Rally Autos Antiguos, Históricos, Clásicos. Trofeo "Juan Américo Cabrera" - Campana - Gualeguaychu (E. Ríos). 2003 - 9 de Noviembre - X Rally Autos Antiguos e Históricos . Trofeo "Angel de Armas" - Campana - Solís - Capilla del Señor - Campana - 110 Kms. 1° Andrés Pincinheyi -VW "Escarabajo" - Club CADEAA. Dejamos sentado nuestro más profundo agradecimiento a los amigos del grupo Centro Regularidad Zárate, comandados por el querido e inolvidable Tito Siebenthal, y secundado por Marcelo Cocilova (Sistemas), Gerardo Finaurini, José L. Vecchi y Omar Venturini, quienes siempre fueron el ente fiscalizador de todas nuestras pruebas de regularidad. Acceda al contenido del Suplemento Especial desde el menú ubicado en la parte superior.

Club Primer Automóvil Argentino:

La Caravana del T.C.

