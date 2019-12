Presidentes del Club Primer Automóvil

NOTICIA RELACIONADA: Génesis Institucional:

Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias En estos treinta y cinco años de vida institucional, los disitntos presidentes han sido las siguienes personas: Horacio Sartor: principal socio-fundador y primer presidentes. Suyo fue el mérito de ser guía y conductor de una incipiente entidad con proyección de futuro. Patricio Sartor: hijo de Horacio, su trabajo quedará en el recuerdo por haber sido un dirigente activo y atento siempre a escuchar las propuestas que se le acercaran. Durante su gestión se llevaron a cabo, entre otras iniciativas, los primeros Rallys y la creación del Museo del Automóvil. Julián Montori: fue presidente entre los años 1987 y 1991, en un momento donde la entidad, por distintos motivos, estuvo a punto de desaparecer. Con tenacidad y ardua labor, pudo superar diversos inconvenientes y entregar el club en las mejores condiciones posibles. Se fijó, y, logró, su objetivo: el de difundir al mundo entero que en Campana se había fabricado el Primer Automóvil Argentino; lo hizo enviando por correo abundante información, contando además con la colaboración del Club de Radioaficionados. Pedro Fernández: presidente en distintos períodos, le imprimió a la entidad un sello de intensa actividad, con la realización de rallys y competencias para las Cupecitas del T.C. del Ayer. Tuvo a su cargo editar la revista "El Pionero" y organizar algunas Fiestas del Primer Automóvil. Edgardo Yasiñki: fue Presidente en Ejercicio por espacio de cinco meses. En ese período se realizó el IX Rally entre Campana y Gualeguaychú. Juan Carlos Rizzo: estuvo al frente de la entidad en varios períodos. Uno de los socios más antiguos, laborioso y perseverante, logró, junto a las Comisiones que condujo, la realizacion de Rallys de Autos Antiguos e Históricos, con destino final en Gualeguaychú; Vueltas I y II de Campana, para el T.C. del Ayer, tuvo presencia en la Federación ( FACAH), organizó viajes a distintos lugares del país (Balcarce, Olavarría y otras ), y Fiestas Primer Automóvil, Caravanas y Salidas, eventos Recordando a los Pioneros y otras. Cabe señalar dos distinciones a las que ha accedido Juan C. Rizzo; a) fue ungido como el Primer Socio Honorario de la Instiución; b) recibió, con absoluta justicia, la Orden de la Campana en el año 2017, por "Acción Social". Un auténico referente de la institución. Adrián Esteban Chiorazzo: Presidente desde el año 2015 junto a dirigentes que, en su mayoría, integraban por primera vez la Comisión Directiva, que trabajarán hasta el 31/12 de este año, fin de sus mandatos. Una de las tareas fundamentales de este grupo dirigencial, ha sido la de reflotar y revalorizar la Fiesta del Primer Automóvil, con exposiciones de muchos vehículos y una innegable calidad de los mismos, hechas ralidad en las muestras observadas en los años 2016, 2017 y 2018, con una afluencia de público jamás vista en estos eventos. Se recordaron los 80 años del Turismo Carretera, con la Caravana de Cupecitas y Cena de Gala; jornadas recodando el Karting de la ex- Costa Norte, encuentros y eventos dedicados a los Autos Antiguos, Salidas y otras.

REUNIÓN DE C.D. CUANDO JUAN CARLOS RIZZO DEJA LA PRESIDENCIA PARA DARLE PASO A ADRIAN CHIORAZZO, A FINALES DE 2015. COMISIÓN DIRECTIVA - CONTACTOS - REUNIONES La actual Comisión Directiva, con mandato hasta el 31 de Diciembre del corriente año, se integra de la siguiente manera: Presidente: Adrián Esteban Chiorazzo. Vice-presidente: Néstor Pedro Rodríguez. Secretario: Héctor Oscar Roca. Tesorero: Roberto Hugo Fioranelli. Vocal Titular: Claudio Miguel Moreira. Vocal Suplente: Carlos Devesa. Com. Revisora Cuentas Titular: Mariano Raina. Com. Revisora Cuentas Suplente: Gabriel Molina. Reuniones: Son abiertas a los socios en general y se realizan en la sede del Museo, Bv. Dellepiane 537, los días jueves a las 20:30 hs. Contactos Se pueden comunicar con nuestra institución de la siguiente manera: Teléfono: 03489 - 432-783 (Museo) - Sr. A.Chio-razzo (Presidente), 03489- 15-526083. E-mail: club1automovil@gmail.com Facebook: club primerautomovilargentino. RELACIÓN CON LA FACAH Es importante señalar que nuestra institución es Socio-Fundador de la Federación Argentina Clubes Automóviles Históricos - F.A.C.A.H. - entidad creada el 12 de Noviembre de 1994. Cabe subrayar que el Presidente de la entidad de ese momento, Juan C.Rizzo, integró esa primera Comisión Directiva de la FACAH, como miembro de la Comisión Revisora de Cuentas Titular, cargo que le fuera conferido en razón de la calidad institucional de nuestra Club. Durante la gestión de la actual Comisión Directiva, se retomó la relación efectiva con la mencionada FACAH por algún tiempo distanciada, pero sin ruptura alguna. Se puso al día nuestra afiliación mediante la regulacion de la situación con la Tesorería y desde el año 2017, seguimos como Socios Activos de nuestra entidad madre.

Presidentes del Club Primer Automóvil

