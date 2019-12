Efemérides del día de la fecha: 30 de Noviembre

DÍA DEL MATE Instituido mediante la Ley Nº 27.117 en el año 2015, en este día se conmemora el nacimiento de Andrés Guaçurarí y Artigas, el primer gobernador indígena de las Provincias Unidas del Río de la Plata y uno de los principales impulsores de la producción y comercialización de la yerba mate. Nacido en el 1778 al día de hoy se especula si su nacimiento fue en Santo Tomé, Corrientes, o San Borja, Brasil; descendiente de guaraníes, tuvo la suerte de sobrevivir a la viruela negra, enfermedad mortal, y tener una educación privilegiada gracias a los sacerdotes jesuitas. Marcado por el amor a la patria formó parte del ejército de Manuel Belgrano en la fallida expedición al Paraguay en el año 1811 y, más adelante, continuó con el prócer en la Banda Oriental, donde a causa del reemplazo de Belgrano por José Rondeau abandonó el ejército para incorporarse en el de José Gervasio de Artigas. Éste último quedó tan impresionado con las habilidades y valores del joven que decidió adoptarlo legalmente y apadrinarlo; en el año 1815 lo nombró Comandante General de Misiones, puesto equivalente a gobernador, y le encomendó la misión de recuperar las tierras misioneras en manos de los paraguayos. Al mando de 500 hombres poco equipados y entrenados emprendió un feroz combate contra los invasores que finalizó con la derrota de éstos últimos. Durante su gobernación le devolvió las tierras a todos aquellos que durante los combates las habían perdido, abolió la servidumbre, eliminó todos los símbolos restantes de la colonización española y promovió la producción de yerba mate. En el año 1816 un rival poderoso y superior militarmente inició la invasión en su territorio apoderándose de todo a su paso, los portugueses aprovecharon su moderno armamento y doblegaron a las tropas de Guaçurarí. El guaraní fue tomado prisionero y se cree que falleció por envenenamiento en las mazmorras de la Isla de las Cobras. "LOS MURCIÉLAGOS" CAMPEONES DEL MUNDO Ocurrió en el año 2006, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) en la cuarta edición del Campeonato Mundial de Fútbol de Salón para Ciegos. La selección argentina, campeones mundiales del año 2002, se caracterizaba por ser un equipo hábil con un gran rendimiento deportivo que lo posicionaba como candidato para quedarse con el título de campeón pero no eran los únicos, ya que, del otro lado, se encontraba Brasil, campeón paralímpico en Atenas 2004, que se presentaba como un rival fuerte. Integrante del Grupo B, "los murciélagos" debutaron contra España con un empate 1 a 1 que fue posible gracias a Lucas Rodríguez; los siguientes rivales, Corea del Sur e Inglaterra, no corrieron la misma suerte que los españoles y fueron aplastados por los albicelestes: los asiáticos fueron vencidos 5 a 0 mientras que los europeos cayeron 2 a 0 en unos partidos emocionantes en los que la superioridad del local se evidenció en todo momento. La semifinal fue contra Paraguay y finalizó 3 a 1 con goles del artillero Silvio Velo, autor de 2 tantos, y Lucas Rodríguez. A diferencia de otros partidos en éstos la hinchada debe permanecer en completo silencio para dejar que los jugadores escuchen el ruido de la pelota y puedan comunicarse entre ellos sin ningún problema además de que los mismo tienen que llevar puesto parches oculares para que aquellos que pueden percibir luminosidades no tengan una ventaja deportiva sobre los demás y una vincha protectora para protegerlos de los choques de cabezas. A 8 minutos del final, Velo se hizo con la pelota y marcó el gol que le dio el bicampeonato a "los murciélagos": "pude llevar la pelota a toda velocidad, le cambié el ritmo y, bueno, cuando estuve frente al arquero intenté levantársela y la tocó, pero entró igual" dijo en aquella ocasión el goleador. SE PRESENTA EL TORINO EN SOCIEDAD Un día como hoy en el año 1966, el Autódromo Óscar y Juan Gálvez se llenaba de periodistas y espectadores para presenciar el lanzamiento del Torino. Todo comenzó en el año 1961 cuando las Industrias Kaiser Argentina (IKA) firmó un acuerdo con la American Motors Corporation (AMC) para fabricar localmente los automóviles que el régimen proteccionista del presidente de facto Juan Carlos Onganía impedía importar; utilizando como base el Rambler American, al poco tiempo de descubrir la marcada preferencia de los argentinos por los autos europeos se contrató al célebre diseñador Pininfarina que transformó a aquel automóvil en un clásico del automovilismo argentino. Aquel día los presentes se deleitaron con 3 modelos: las cupés 380 W y 380 y el sedán 300. Los dos primeros automóviles tenían un motor Tornado Super Power 230, motor de 6 cilindros en línea y una cilindrada de 3.770 cm3, pero se diferenciaban en el sistema de combustible al tener el 380 W 3 carburadores Weber 45 y el 380 un Holley 2300 C; por otro lado, el sedán 300 estaba equipado con un motor Tornado Interceptor 181, 6 cilindros en línea con 2.965 cm3. Al año siguiente de su presentación, el "Toro" debutó en las carreras con un magnífico triunfo en el Turismo Carretera, más específicamente en la Vuelta de San Pedro, puntapié inicial del glorioso automóvil que en el año 1969 superó a los imponentes Mercedes Benz, Porsche, BMW, Alfa Romeo y Ford en Nürburgring.

