Berta Chudnobsky

Hola amigos y amigas. Cada semana cuando me siento a preparar la receta me da una gran angustia. Yo trabajo en esto hace ceca de 15 años y nunca fue tan difícil hacer cosas ricas, saludables y económicas. Los precios de los alimentos todos saben los valores que tienen y las decisiones para que lo puedan hacer muchas personas me son difíciles. El hígado era muy despreciado y no se tenía en cuenta su valor nutritivo, ahora no es tan barato pero está dentro de las posibilidades de hacer y aprovechar su valor. El hígado es una víscera muy nutritiva, es la fuente por excelencia de hierro y vitamina A, además aporta proteínas de calidad, vitamina B12, ácido fólico y minerales como el zinc. Debido a su composición, esta receta resulta muy adecuada para quienes tienen anemia, presenta el inconveniente de su abundancia en colesterol y en purinas, por lo que el consumo de hígado se restringe en caso de problemas cardiovas-culares, hiperuricemia y gota. INGREDIENTES (4 PERSONAS) - 600 gramos de hígado de ternera. - 2 cebollas. - 1 diente de ajo. - Perejil picado. - Cebollín picado/cebolla de verdeo - 1 hojita de laurel. - 1 pizca de nuez moscada. - Medio vaso de vino blanco. - Medio litro de caldo de carne. - 1 cucharada de harina. - 2 papas - Aceite - Sal y pimienta blanca. PREPARACIÓN Picar finamente la cebolla en juliana (tiras) y freír en una cazuela con aceite. Cuando comience a dorarse, añadir el hígado troceado y salpimentado. Una vez dorado el hígado, agregar la cucharada de harina, la hojita de laurel, el vino blanco y el caldo de carne, junto con el ajo, perejil, cebollín y nuez moscada. Dejar que se cocine durante unos 15 minutos aproximadamente con un hervor suave. Por otra parte, pelar y cortar las papas en trozos irregulares pero no muy grandes y freír en aceite caliente sin que se doren demasiado. Antes de acabar el guisado del hígado añadir las papas fritas, y dejar que den un hervor dentro del guisado. Servir caliente todo el conjunto. Se le puede agregar habas o arvejas cocidas.

ABU BERTA - HÍGADO CON HIERBAS AROMÁTICAS Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Hígado con hierbas aromáticas

Por Berta Chudnobsky

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar