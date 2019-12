Cancionista y compositora 10 de setiembre de 1911 -20 de diciembre de 2013. Su dicción, su fraseo, su perfección técnica y el buen gusto, en resumen, su calidad interpretativa hacen de Nelly Omar una cantante ejemplar. Nació en la ciudad de Guaminí, zona agrícola y ganadera de grandes estancias, justamente en una de ellas La Atrevida, trabajaba su padre como capataz, Don Marcos Vattuone. Heredó el oficio de cantante de su propio padre que era guitarrero. Tuvo muchos hermanos pero solo dos mujeres siguieron sus pasos Elena, llamada Gory, que con el tiempo fue esposa del poeta Julián Centeya y Nélida. Nelly contó que su padre era conocido de Carlos Gardel y en varias oportunidades, cuando visitaba la ciudad de Buenos Aires fueron juntos al hipódromo. Decía Nelly Omar "que en 1918 Gardel se apareció por el pueblo junto a José Razzano, mi padre y otros vecinos se pudieron a vender entradas y organizaron la presentación del dúo, el teatro se llenó luego pasaron por mi casa, con mis hermanos observábamos todo a través de una ventana, mi padre como buen italiano de entonces, no nos dejaba mezclarnos con los mayores, me quedó grabada su imagen, Gardel gordo y penado con raya al medio. En el año 1924 encuentra a Nelly en Buenos Aires se presenta a realizar una prueba para completar elenco ante el conjunto nativista Cenizas del Fogón, y es aceptada de inmediato. El conjunto actúa en Radio Rivadavia y además de cantar, tiene breves participaciones como actriz. En los años 1932-1933, en la misma emisora y en otras Radios que ocupaban el mismo edificio (Radio Mayo y Splendid) se presenta junto a su hermana Nélida para cantar a dúo. Hacían temas camperos, ritmos de la provincia de Buenos Aires, milongas, estilos, canciones, los tangos los hacía sola. Poco después se integró a otro conjunto de parecidas características Cuadros Argentinos. Un radio teatro de Radio Stentor que luego finalizado se presentaba en diversos escenarios de barrios y ciudades del interior. Este grupo tenía la dirección de los hermanos Julio y Alfredo Navarrine y también de Antonio Molina, con quien se casó en 1935 -"estuve casada ocho años y debí separarme a los dos meses, pero el cariño de mi suegra, una segunda madre para mí, me lo impidió". El entonces famoso actor teatral Enrique De Rosas opinó "Es la voz diferente" sus actuaciones prosiguen y su popularidad se refleja. En 1937 un gran plebiscito radiotelefónico de la revista Caras y Caretas la reconocen como la primera entre las cancionistas. En 1938 con motivo de presentarse en un cine de la localidad de Valentín Alsina, el locutor tiene el pésimo gusto de apodarla "La Gardel con pollera" y a través del tiempo y hasta el presente, la falta de imaginación y la tilinguearía de los presentadores sigue repitiendo este poco feliz mote. Es el momento de esplendor de nuestra artista que se presenta en las principales radios acompañada por las figuras del momento, tales casos de Libertad Lamarque y Agustín Magaldi entre otros. Las ideas y los libretos de sus programas son hechos por Enrique Cadícamo y Homero Manzi, con quien inicia una relación amorosa que se mantiene por varios años. Se dice que el tango "Ninguna" tiene su letra inspirada en ella, posiblemente Manzi le haya dedicado algún otro pero de ninguna manera "Malena" que lo escribió inspirado en Malena de Toledo, una cantante argentina que conoció en San Pablo, Brasil cuando regresaba a Buenos Aires de un viaje a México. Llega al disco en el sello Odeón, por mediación de diez temas, el 28 de enero. "Adiós Pampa Mía" y "Canción Desesperada". El 8 de octubre Gardel, Razzano (el morocho y el oriental) y "Rosa de Otoño", el 26 de marzo del año siguiente, "Sentimiento Gaucho" y "Sus ojos se cerraron" el 28 de mayo, "Déjame no quiero verte nunca más" y "La canción de Buenos Aires finalmente el 22 de octubre sus dos éxitos espectaculares, "Desde el alma" y "Nobleza de Arrabal" este último con letra de Homero Manzi. En 1940 la sociedad de autores y compositores le rinde un homenaje en el local nocturno Novelty, le entregan una medalla y la rebautizan "La Voz dramática del Tango", durante el tiempo del gobierno peronista Nelly Omar actuó en las grandes fiestas populares que organizaba el gobierno. Cuando llegó el golpe de estado denominado revolución libertadora que derrocó al general Perón en 1955, todos los artistas que apoyaron al gobierno destituido vieron anuladas sus posibilidades de trabajo entre ellas. Nelly Omar en esos difíciles tiempos rumbea hacia el Uruguay y luego para Venezuela. En 1966 se presenta fugazmente en televisión y recién a fines de los años 70 y principios de los 80 graba con los guitarristas Roberto Grela, José Canet y luego con la orquesta de Alberto Di Paulo. En diciembre de 1997 con 86 años de edad y con una voz diáfana e increíblemente joven con la dignidad de los grandes graba un compacto incluyendo algunos estrenos donde se destacan: "Comme Il Faut" de Arolas con letra de Gabriel Clausi y otros dos con letras de quien fuera su último compañero de visa Héctor Oviedo "La Piel de vivir" y "Por la luz que me alumbra" acompañada por las guitarras de Bartolomé Palermo y Paco Peñalva.

NOMBRE REAL: VATTUONE NILDA ELVIRA



Rincón del Tango:

Hoy; Nelly Omar

Por Raúl Berra

