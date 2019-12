Desde las 17.00 se miden ante un rival que las antecede en la tabla y ante el que buscarán su primer triunfo como visitante de la temporada.

Por la 11ª fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo visitará hoy a Deportivo Merlo en un partido que comenzará a las 17.00 en el predio "El Remanso".

Hasta el momento, luego de una gran performance como local y una muy floja como visitante, las campanenses suman 14 puntos producto de 4 victorias (todas en el estadio Carlos Vallejos), 2 empates y 4 derrotas (todas fuera de casa), con 17 goles a favor y 19 en contra.

Así se ubican en la 13ª posición, un escalón por debajo de, justamente, su rival de esta tarde. "El Charro" acumula 15 unidades, dado que ha ganado 5 partidos y perdido los 5 restantes.

Con este panorama, las dirigidas por Néstor Gómez irán decididamente a buscar una victoria que corte la racha negativa como visitante y que les permita seguir escalando posiciones para tratar de alcanzar un lugar entre los diez mejores equipos.

Para ello, las Auriazules tendrán hoy el envión anímico que les brindó la victoria 2-1 sobre Argentino de Rosario como local, después de empezar perdiendo dicho encuentro. En cambio, Deportivo Merlo llega a esta fecha después de ser goleado 3-0 por Sarmiento de Junín.

Los restantes partidos de la fecha serán: Argentino de Rosario vs. Argentino de Quilmes, Camioneros vs. Atlanta, Almirante Brown vs. Estudiantes de Buenos Aires, Luján vs. Ferro Carril Oeste, All Boys vs. Deportivo Morón, Deportivo Español vs. Argentinos Juniors, Deportivo Armenio vs. Atlas, Comunicaciones vs. Liniers, Defensa y Justicia vs. Banfield y Lima FC vs. Sarmiento de Junín.