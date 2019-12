Solo resta definir la categoría Sub 13, que tiene a CCC Amarillo y Dante Alighieri en la final. En Sub 9 se coronó Arco Iris Amarillo; en Sub 11, Arco Iris Rojo; en Sub 15, Colegio Emanuel; y en Sub 17, Dante Alighieri. El Torneo Primavera de la Liga de Escuelas de Fútbol (LEF), que se disputa en las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana, definió el pasado sábado a sus campeones en la mayoría de las categorías que conforman la competencia (solo resta consagrar al de Sub 13). De esta manera, además, quedaron conformadas las finales de las Supercopas de Oro y Plata que se disputarán el domingo 8 de diciembre. El resumen por categoría, después de otro sábado de vibrante acción, es el siguiente: SUB 9 - OFICIAL -Campeón: Arco Iris Amarillo. -Subcampeón: CCC Azul. -Tercer puesto: Ariel Rosada "A". -Cuarto puesto: Dante Alighieri. -Copa de Oro: Ariel Rosada "A" vs Arco Iris Amarillo -Copa de Plata: Dante Alighieri vs CCC Azul SUB 9 - PARALELO -Campeón: Arco Iris Rojo. -Subcampeón: CCC Verde. -Tercer puesto: Doble 5. -Cuarto puesto: Ariel Rosada "B". -Copa de Oro: Ariel Rosada "B" vs Arco Iris Rojo. -Copa de Plata: CCC Verde vs Doble 5. SUB 11 -Campeón: CCC Amarillo. -Subcampeón: Santa Florentina. -Tercer puesto: Dante Alighieri. -Cuarto puesto: Las Campanas. -Copa de Oro: Dante Alighieri vs CCC Blanco -Copa de Plata: Santa Florentina vs rival a definir SUB 13 En esta categoría, la final se disputará hoy sábado 30 de noviembre. CCC Amarillo será uno de los protagonistas, tras vencer por la mínima a Santa Florentina en semifinales; y su rival será Dante Alighieri, que superó en semis a Predio Ariel Rosada, que disputará el tercer puesto ante Santa Florentina. Entre los Sub 13, Dante Alighieri (campeón de Invierno) espera en la Copa de Oro, mientras que Santa Florentina disputará la Copa de Plata ante un rival a definir. SUB 15 -Campeón: Colegio Emanuel -Subcampeón: Ciudad de Campana. -Tercer puesto: Dante Alighieri – Santa Florentina -Copa de Oro: Colegio Emanuel vs Ciudad de Campana. -Copa de Plata: Santa Florentina vs Dante Alighieri. SUB 17 -Campeón: Dante Alighieri. -Subcampeón: Qué Golazo. -Tercer puesto: Colegio Emanuel. -Cuarto puesto: Las Acacias. -Copa de Oro: Dante Alighieri vs Las Acacias. -Copa de Plata: Colegio Emanuel vs Qué Golazo.

LA FINAL EN SUB 9 LA DISPUTARON ARCO IRIS Y EL CCC.





EN SUB 15, COLEGIO EMANUEL LE GANÓ LA FINAL AL CCC.



Fútbol Infantil:

El Torneo Primavera de la LEF ya tiene a la mayoría de sus campeones

