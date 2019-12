LAS MAYORES JUGARÁN EN QUINTA EL AÑO PRÓXIMO La Primera Damas de Handball del Campana Boat Club concluyó el Torneo Clausura de Cuarta División de la FEMEBAL con derrotar por 26-23 frente a Municipalidad de Ensenada. De esa manera cerraron la temporada en el anteúltimo lugar de la Tabla General de Cuarta División, por lo que el año próximo bajarán a la Quinta División Femenina de la FEMEBAL. Se consagraron al vencer 39-30 como locales a CEDEM Caseros en la última fecha de la temporada de Quinta División de la FEMEBAL. Así le pusieron el broche de oro a un año en el que lograron el ascenso a la Cuarta División. Faltaban todavía segundos para que el partido concluyera y el grito de "¡Dale Campeón!" ya retumbaba en un gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana colmado por "la familia" del handball del Campana Boat Club, que festejaba la consagración de la Primera Caballeros en el Torneo Clausura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Los Mayores del Bote se habían asegurado el ascenso a la Cuarta División semanas atrás, pero fueron por más, por el broche de oro para este gran año. Y lo consiguieron con un soberbio triunfo por 39-30 sobre CEDEM Caseros, que llegó a esta 13ª y última fecha invicto (11 victorias y un empate) y como líder del campeonato, apenas un punto por encima del CBC Los campanenses, por su parte, arribaron a esta última fecha con chances de disputar el título gracias a una racha de once victorias consecutivas después de haber iniciado el Clausura con derrota ante All Boys. Pero por ese punto de diferencia, los dirigidos por Mauro Mingorance estaban obligados a ganarle a CEDEM Caseros como locales en esta última fecha si querían gritar campeones. Y lo consiguieron con contundencia, sacando nueve goles de ventaja después de un primer tiempo que ya les favorecía (20-16 arriba). Y con Franco Parrilla (10 goles) y Diego Ballerini (9) como principales figuras. El goleo del Celeste también contó con los aportes de Juan Bue (6), Luciano Díaz (5), Félix Walsh (4), Valentín Barrionuevo (3) y Pablo Bogado (2). La planilla del Boat Club se completó con Javier Novo, Sebastián Tripodi, Jorge Sturtz, Daniel Sirolli, Eduardo Grillo, Julián Barletta, David Piaggio, Leonel Dente, y Gonzalo Comínguez. Mientras que el plantel de esta temporada también estuvo integrado por Franco Blanco, Bruno Caraccini, Francisco Benedetto, Joaquín Pérez Zagel, Nicolás Durán, Oscar Sluzar, Iván Brisotto, Nazareno Bentancourt y Augusto Di Palma. Los demás resultados de esta 13ª y última fecha del Clausura fueron: Municipalidad de Almirante Brown 34-24 Defensores de Glew, Colegio Guadalupe "B" 24-19 SAG Polvorines "C", Colegio José Hernández 30-30 Municipalidad de Vicente López "C", Comunicaciones "B" 28-22 Universidad de Luján "C", Juventud Unida "B" 33-31 All Boys y Auxiliar Merlo "B" 27-27 Deportivo Morón. Así, las posiciones finales del Clausura fueron: 1) Campana Boat Club, 37 puntos; 2) CEDEM Caseros, 36 puntos; 3) Deportivo Morón, 32 puntos; 4) Comunicaciones "B", Colegio Guadalupe "B" y Municipalidad de Almirante Brown, 28 puntos; 7) Universidad de Luján "C" y Auxiliar Merlo "B", 27 puntos; 9) Colegio José Hernández, 26 puntos; 10) All Boys, 21 puntos; 11) Juventud Unida "B", 20 puntos; 12) Defensores de Glew y SAG Polvorines "C", 18 puntos; 14) Municipalidad de Vicente López "C", 17 puntos. En tanto, los cuatro ascensos a la Cuarta División se definieron por la Tabla General (que suma resultados del Apertura y Clausura) y quedaron para: 1) CEDEM Caseros, 68 puntos; 2) Campana Boat Club, 66 puntos; 3) Colegio Guadalupe "B", 63 puntos; y 4) Comunicaciones "B", 58 puntos.

