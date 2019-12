Fue en San Andrés de Giles, con una delegación compuesta por 14 atletas. Además, dominó la rama masculina del evento, y fue segundo en la femenina. Juan Fernando Parodi, en decatlón, y Malena Rodríguez, en hexatlón, consiguieron medallas doradas. Días atrás se realizó la Copa Nacional de Clubes de Pruebas Combinadas en el Parque Municipal Fernando Lilia de la ciudad de San Andrés de Giles, evento que fue fiscalizado y organizado por la Asociación Atlética del Oeste (AAO) y la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA) De la competencia fue parte el equipo del Club Ciudad de Campana, que llevó adelante una gran performance y se quedó con el título por instituciones. Detrás se ubicaron la Escuela Municipal de Pilar, en segundo lugar, y la Agrupación Atlética San Guillermo de Santa Fe, en tercero. Pero esto no fue todo: los atletas entrenados por Diego y Juan Martín Marquine dominaron la rama masculina y terminaron segundos en la femenina (en este caso, solo por detrás de la Escuela Municipal de Pilar). En total fueron cuatro los podios del equipo Tricolor: -Juan Fernando Parodi fue 1º en Decatlón, categoría mayores. -Malena Rodríguez fue 1ª en Hexatlón Sub 16. -Ulice Villalba finalizó 2º en Octatlón Sub 16. -Leonel Giuliano se quedó con el 3º puesto en Pentatlón Sub 14. Además, también aportaron valiosos puntos para la victoria del equipo campanense los siguientes atletas: -Valentín Solís: 4º en Decatlón Sub 20. -Enzo Peña: 4º en Octatlón Sub 16. -Ariana Gómez: 5ª en Hexatlón Sub 16. -Julieta Rodríguez: 6ª en Hexatlón Sub 16. -Bianca Amante: 7ª en Hexatlón Sub 16. -Iara López: 9ª en Hexatlón Sub 16. -Ivo Torres: 6º en Decatlón Sub 14. -Lucas Figueroa: 7º en Decatlón Sub 14. -Juan Pablo Lares: 8º en Decatlón Sub 14. -David Vilela: 12º en Pentatlón Sub 18.

EL GRUPO DE ATLETAS QUE REPRESENTÓ AL CCC EN SAN ANDRÉS DE GILES.



Atletismo:

El Club Ciudad de Campana se coronó Campeón Nacional de Pruebas Combinadas

