El campanense Daniel "Chino" Vidal, con su Classic, llega como líder a la última fecha en La Plata en busca de su primer título. Remo Rafú, con un Focus, intentará dar el golpe y conseguir su tercera corona en la divisional. La Clase 3 del Turismo Zonal Pista tendrá su definición en la última fecha del campeonato a disputarse en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata y solamente dos serán los candidatos a quedarse con la corona: el campanense Daniel Vidal, con Chevrolet, actual el líder del torneo; y Remo Rafú, con Ford, su escolta en el certamen. Será un encendido duelo de marcas que de quedar en manos de Vidal será histórico, no solamente por ser su primer título en el automovilismo, sino también el primero para la marca del moño en la historia de la clase mayor. Rafú, por su parte, cuenta con dos campeonatos en su haber dentro de la divisional, ambos con Ford (pero con Escort), poniendo en pista en esta oportunidad un flamante Focus que estrenó en esta temporada y que le dio dos triunfos al igual que el Classic a Vidal. Con suerte dispar a lo largo del año, ambos llegan como únicos candidatos a pelear por el título de 2019 y pondrán todo en esta oportunidad para quedarse con la corona, lo cual será el objetivo cumplido para quienes apostaron a la divisional en un difícil año que se termina con este duelo de marcas, modelos y de experimentados pilotos que definirán quién se queda con el 1 en los laterales de su auto para la temporada 2020. Vidal llega a la definición con 198,5 unidades, 13 más que Rafú, que totaliza 185,5. Por lo que el propio ex campeón será quien salga a ganar todo y espere por la suerte de quien lidera el torneo, que puede regular esa ventaja, pero siempre teniendo en cuenta que son 32 los puntos que hay en juego a partir del día sábado cuando se dispute la clasificación que otorgará la primera unidad disponible para sumar. "Llegamos con una diferencia que no es muy amplia, pero que nos permite correr sin la presión de salir a descontar y si poder estar detrás de Rafú, que es quien tiene que hacer el gasto para quedarse con el campeonato. Vamos por la última batalla y para cerrar el año de la mejor manera, con mucho esfuerzo de Jorge Baliñas y Dante Tamburrini, quienes pusieron en pista un auto excelente en cada carrera e hicieron posible que lleguemos a esta instancia primeros en el campeonato", resumió Vidal. Del otro lado, Rafú señaló: "Tenemos que salir a ganar todo, no hay otra opción para quedarse con el campeonato, porque la ventaja de Vidal es la suficiente para controlar la carrera sin exigir demasiado. Pero la carrera hay que correrla y sabemos lo que tenemos que hacer. De a poco fuimos desarrollando el auto y cada vez funciona mejor, por eso pelear el campeonato hasta el final es un justo premio para el trabajo realizado y para el esfuerzo y la apuesta a este modelo que pusimos en pista. Vamos por todo, es nuestra única posibilidad y daremos lo mejor en busca del objetivo.

Turismo Zonal Pista; Chevrolet y Ford, mano a mano en la definición de la Clase 3

