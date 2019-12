Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 30/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 30/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DUELO DE LÍDERES Por la 14ª fecha de la Superliga, Boca Juniors recibirá hoy a Argentinos Juniors en duelo de líderes del campeonato. El encuentro se jugará desde las 19.40 horas en La Bombonera, que tendrá su último partido antes de las elecciones del próximo 8 de diciembre. Además, hoy también jugará River Plate, que desde las 21.45 visitará a Newells en Rosario en lo que será su primer compromiso después de haber perdido la final de la Copa Libertadores frente a Flamengo. La jornada de este sábado se abrirá a las 17.35, cuando Estudiantes de La Plata reciba a Atlético Tucumán en el primer partido oficial que se disputará en el renovado y moderno Estadio "Jorge Luis Hirschi" de 1 y 57. EMPATÓ GIMNASIA Gimnasia de La Plata igualó ayer 1-1 como visitante frente a Banfield en el arranque de la 14ª fecha de la Superliga. Con este resultado, el equipo de Diego Armando Maradona se mantiene en la antepenúltima posición del campeonato y en la última de la tabla de los Promedios. En tanto, al cierre de esta edición, Racing Club se enfrentaba con Defensa y Justicia en el último partido de Eduardo "Chacho" Coudet en Avellaneda. EL RESTO DE LA FECHA El resto de la 14ª fecha de la Superliga se jugará entre domingo y lunes. Para mañana fueron programados cinco cotejos: San Lorenzo vs Patronato (17.10), Vélez Sarsfield vs Colón (19.40), Godoy Cruz vs Talleres (19.40), Aldosivi vs Independiente (21.45) y Centra Córdoba vs Rosario Central (21.45). Mientras que el lunes la fecha se cerrará con Arsenal vs Lanús (19.00) y Unión vs Huracán (21.10). PRIMERA NACIONAL Por la 15ª y última fecha, hoy se jugarán dos partidos: desde las 17.00, All Boys recibirá a Deportivo Riestra en medio de la crisis institucional que se desató en el club de Floresta a partir de la renuncia de su Presidente; mientras que desde las 19.10, Estudiantes de Buenos Aires será local ante Belgrano de Córdoba. En tanto, al cierre de esta edición, la fecha se abría en Jujuy, donde Gimnasia recibía a Sarmiento de Junín en un duelo de la Zona 2. PRIMERA B METRO En el inicio de la 16ª y anteúltima fecha del Apertura, hoy se disputarán tres partidos: San Telmo vs Villa San Carlos, Sacachispas vs Defensores Unidos y Tristán Suárez vs Argentino de Quilmes. El elenco de Berisso (3º con 26 puntos) debe ganar para seguir con chances de ser campeón. Aunque mañana, el líder Almirante (31 puntos) recibe al escolta Talleres de Remedios de Escalada (27) con la posibilidad de coronarse. PRIMERA C La 18ª y anteúltima fecha del Apertura comenzará hoy con seis partidos: L.N. Alem vs Lamadrid, Argentino de Merlo vs Dock Sud, Sportivo Italiano vs Midland, Victoriano Arenas vs Deportivo Merlo, Excursionistas vs Luján y Real Pilar vs San Martín (B). En caso de ganar, Dock Sud (2º con 32 puntos) superará al líder Cañuelas (33), que mañana juega con Berazategui. El otro equipo en la pelea por el título es Laferrere (31), que visita el domingo a Ituzaingó. PRIMERA A FEMENINA En el arranque de la 10ª fecha, Gimnasia de La Plata venció 1-0 a SAT y trepó hasta el 5º puesto del certamen que continuará hoy con dos encuentros: San Lorenzo (2º con 20 puntos) vs El Porvenir e Independiente vs River Plate (4º con 19). El líder del campeonato es Boca Juniors con 25 unidades.



