85 nuevos graduados de la UTN Facultad Regional Delta

El acto de colación tuvo lugar el viernes por la tarde en la sede de la calle San Martín. "Han estudiado en una universidad pública y gratuita, una circunstancia de la que no deberían olvidarse nunca", señaló el Decano Sosa a los diplomados. Ayer por la tarde tuvo lugar la 39º colación de grado de la UTN Regional Delta de la calle San Martín, donde recibieron su título 85 nuevos graduados y post graduados en diferentes disciplinas. Antes de la jura y entrega de títulos, el Decano Miguel Angel Sosa se dirigió a los presentes haciendo referencia al centenario de la Reforma Universitaria (1918) así como también a los 70 años de la creación de la Universidad Obrera Nacional (1848), germen de lo que hoy conocemos como Universidad Tecnológica Nacional (UTN), para explayarse sobre los 70 años de la gratuidad de la enseñanza en la Argentina, decretada el 22 de noviembre de 1949 durante la presidencia de Juan Domingo Perón. En ese sentido, Sosa comentó sobre la importancia de la enseñanza gratuita como igualadora de posibilidades "en contraste con lo que estamos viendo que pasa con la enseñanza y la movilidad social en América Latina". Así, también, el Decano invitó a reflexionar a los graduados: "Han estudiado en una universidad pública y gratuita, una circunstancia de la que no deberían olvidarse nunca; y tampoco de un pueblo que la sostiene. Traten, desde el lugar que les toque ocupar, no sólo de desarrollarse personalmente, sino también a contribuir a la grandeza y a la equidad de la sociedad de la que formamos parte". Participaron de la ceremonia autoridades de la Facultad, municipales y de la región, además de familiares y allegados de los graduados. También, se realizó la tradicional entrega de diplomas a Docentes Ordinarios y el reconocimiento de Personal Docente y No Docente; se realizó un reconocimiento al personal que culminó la Tecnicatura No Docente y al Personal Jubilado de la institución.

Los 85 nuevos graduados que egresaron este año de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta.





El Decano Sosa recordó los 70 años de la gratuidad de la enseñanza en la Argentina, decretada el 22 de noviembre de 1949.





La bandera de ceremonias, en manos de los mejores promedios, presidió el acto.





Gran cantidad de familiares, allegados y autoridades acompañaron la colación. LOS 85 GRADUADOS 2019 Analistas Universitarios en Sistemas de Información CODESIDO, Francisco Andrés FERRER, Ariel Iván GOMEZ, Viviana Karina Técnicos Universitarios en Química ACEVEDO, Cristian Aron COSATTI, Luciana Belén GLIOSCA, Leandro Julián GONZALEZ, Carlos Cristian Sebastián GUILANEA, Lucas Hernán LOPEZ, Imanol Francisco MÉNDEZ, María Victoria MÍGUEZ, María Emilia PECENKO, María Agustina PEREIRA TERESO NICORA, María Aldana SALAS, Enzo Agustín SOSA BENITEZ, Lorena STANICIO, Pablo Agustín Especialistas en Ingeniería Gerencial ALDERETE, Melody Daiana ASPE MAUREIRA, Ricardo Iván BOSSEL, Tomás BRAGA, Leandro Damián CARRILLO, Carla Daniela CASTRONOVO, Diego Hernán CHIARI, Gerardo COSTAMAGNA, Mariano FEDELE, Mariano Nicolás FOLLONIER, Marcos Ezequiel GALIZZI, Carlos Andrés GOMEZ, Juan Domingo HUTTER, Patricia Ingenieros en Sistemas de Información BANGERTER, Micaela Lucia BUET, Gastón Alejandro DE GESUS QUINODOZ, Martín Ignacio FABIO, Luis Aníbal FERNANDEZ, Gonzalo GALEANO, Martín Gabriel GUJSKI, Lucas Matías HELVIG, Juan Manuel IGARZÁBAL, Mariano Josué ITABEL, Edgardo Cristian MARCONI, Facundo Nahuel PALAU, Agustín Santiago PREGO, Julián Andrés RODRIGUEZ, Nicolás SANCHES, Federico Hernán SOTO, Franco Yamil UBALTÓN, Alejandro Damián Ingenieros Químicos CARBALLAL, Ludmila Natacha GUILANEA, Lucas Hernán LACANA, Tobías LÓPEZ, Imanol Francisco LUQUE, Franco Román MANYAUDET, Victoria MOLINA, Gabriel PALACIO, Carlos Hernán PALAZZOLI, Federico PALOMEQUE, Daniela RODRIGUES, María Belén ROMA, Agostina Especialistas en Ingeniería Ambiental ALBERT, Luis Fernando GOROZ, Fernando Andrés MORRESI, Juan Francisco PASTI, Cintia Luján RODRIGUEZ, María Carolina SANTILLAN, Fernando Gabriel Ingenieros Electricistas GODOY, Carlos Hernán SALAS, Ramiro Ingenieros Mecánicos DAVIO, Julio GARCIA, Facundo Gastón MARTINEZ, Luis PENNA, Andrés RAMIRES, Alexis

