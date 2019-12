La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 Dos motos chocan de frente







Fue ayer por la tarde, en la colectora Norte. Uno de los conductores, de Zárate, golpeó su rostro contra el pavimento y perdió al menos una pieza dental. Todo sucedió pasadas las 18:30 de ayer, el conductor de Zárate viajaba por colectora Norte hacia el arco y no notó que a partir de Moreno es contramano. Sin casco, con su Corven Triax chocó de frente con una mujer que conducía una Honda XR. La Corven dobló la horquilla, deformó la llanta y reventó el neumático delantero, al tiempo que su conductor, de unos 20 años, también se llevó la peor parte golpeando su rostro contra el piso, recibiendo heridas sangrantes y perdiendo al menos una pieza dental que se encontraba cerca de un charco de sangre. El joven fue trasladado de urgencia por el SAME hasta el Hospital. Participaron del operativo, además, 2 móviles del Comando Patrulla, una unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios y personal de Tránsito Municipal.

El choque tuvo lugar a metros de la calle Moreno. El conductor de Zárate venía en contramano hacia el arco.

#Dato Choque frontal de dos motos en Colectora Norte y Moreno. Severos daños. Una mujer circulaba con casco en una Honda XR hacia barrio Del Pino; mientras, el conductor de la Corven Triax, sin casco, no advirtió que ese tramo era contramano, sufrió graves heridas. SAME, CP4 pic.twitter.com/2FQc0pvIUi — Daniel Trila (@dantrila) December 1, 2019

