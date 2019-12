MUCHO EN JUEGO La 15ª fecha de la Zona 1 comenzó el viernes por la noche con la victoria de Sarmiento de Junín como visitante por 3-1 sobre Gimnasia de Jujuy, que quedó sin chances de clasificar a la Copa Argentina. Hoy domingo jugarán: Instituto vs Almagro (dos que tienen chances) y Defensores de Belgrano (ya clasificado) vs Tigre (tiene, además, un pendiente con Almagro). En tanto, mañana lunes, además de Santamarina vs Villa Dálmine, también se medirán: Atlético Rafaela vs Chacarita, Quilmes vs Brown (A) y Gimnasia de Mendoza vs San Martín de Tucumán.

El plantel entrenará y almorzará en la ciudad y luego emprenderá viaje para concentrarse en la ciudad serrana. Será el último partido del año del Violeta, que buscará una victoria para conseguir su clasificación a la próxima Copa Argentina y terminar la primera rueda lo más arriba posible. Complicado por las lesiones, Villa Dálmine enfrentará mañana a Santamarina como visitante en lo que será su último partido del año y su último de la primera rueda de la Primera Nacional. Para ello, hoy realizará su último entrenamiento en Campana. Posteriormente, los 18 convocados compartirán y emprenderán viaje rumbo a Tandil, donde quedarán concentrados a la espera del encuentro que se jugará este lunes desde las 20.30 horas en el estadio General San Martín con arbitraje de Nazareno Arasa. El Violeta llega a este compromiso sumamente afectado por las lesiones de sus delanteros, pero con la obligación de ir a buscar un resultado positivo para conseguir su clasificación a la próximo Copa Argentina. Un triunfo le aseguraría ese boleto, el primer objetivo que se puso este plantel en el semestre. La empresa no le será sencilla al equipo de nuestra ciudad, que no contará con Marcos Arturia (rotura de ligamentos cruzados), Catriel Sánchez (esguince de rodilla) y, muy probablemente, tampoco con Germán Lesman. Sus tres delanteros de área. Además, el entrenador Lucas Bovaglio tampoco podrá disponer del marcador central Gastón Martínez (expulsado ante Gimnasia de Jujuy) ni del volante Facundo Affranchino (se recupera de un desgarro). En este marco, la principal duda es quién será el acompañante de Alan Picazzo en ataque. Lesman entrenó diferenciado durante toda la semana y, así, Álvaro Veliez tendría la posibilidad de volver a disponer de buenos minutos. Sin embargo, como el mendocino todavía no terminar de encontrar su mejor versión, no habría que descartar la presencia de David Gallardo entre los titulares. En defensa, Juan Ignacio Alvacete volverá a jugar como segundo marcador central, de la misma manera que lo hizo en All Boys, cuando también le tocó reemplazar a Martínez. Entonces, la formación titular de Villa Dálmine mañana sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Alan Picazzo y Gallardo o Veliez. El equipo de nuestra ciudad acumula dos victorias consecutivas en condición de visitante (2-1 a Quilmes y 1-0 a All Boys) y buscará su tercera para tratar de asegurar su clasificación a la Copa Argentina, reponerse de la derrota sufrida como local ante Gimnasia de Jujuy y cerrar el año de la mejor manera posible, a pesar del complicado panorama que le ha construido la mala fortuna con las lesiones. Santamarina, por su parte, llega apremiado a este fin de año por los pésimos resultados cosechados en sus últimas presentaciones: acumula cuatro derrotas consecutivas y diez fechas sin triunfos (cinco empates y cinco caídas). Esta seguidilla le ha costado la continuidad al DT Fernando Quiroz, quien luego de este encuentro ante el Violeta dejará la conducción del equipo. Sin embargo, cuenta con un antecedente favorable respecto a Villa Dálmine: en Tandil se impuso en tres ocasiones (dos con goleadas) y apenas empató un encuentro, por lo que su saldo ante el elenco campanense como local es claramente positivo.

EL VIOLETA SALDRÁ A LA CANCHA POR ÚLTIMA VEZ EN ESTE 2019. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 8. En 7 partidos, Villa Dálmine consiguió una victoria, mientras que Santamarina ganó en 4 ocasiones. Igualaron 2 veces. El Violeta marcó 4 goles y el equipo de Tandil convirtió 13. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 3 partidos, con un triunfo para cada uno y un empate. Cada conjunto señaló 3 tantos. COMO LOCAL SANTAMARINA. En 4 partidos, Santamarina obtuvo 3 victorias y empataron el juego restante. Villa Dálmine marcó un solo gol en Tandil, mientras el Aurinegro le convirtió 10. EL ULTIMO ENCUENTRO EN TANDIL. El pasado lunes 22 de abril, por la 25ª y última fecha de la Primera B Nacional 2018/19, empataron 0-0 con arbitraje de Jorge Broggi. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 6 partidos sin victorias frente al conjunto tandilense, con 2 empates y 4 derrotas. La única victoria sobre Santamarina se produjo en Campana, el martes 24 de marzo de 2015, por la 7ª fecha de la Primera B Nacional: fue 1-0 con gol de Matías Nouet. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (4): Matías Nouet (1), Ezequiel Cérica (1), Pablo Ruiz (1) y Pablo Burzio (1). GOLEADORES DE SANTAMARINA (13): Martín Michel (3), Fernando Telechea (1), Arnaldo González (1), Michael Hoyos (1), Mariano González (1), Facundo Castro (1), Diego Sosa (1), Fernando Piñero (1), Leonardo Fredes (1), Alfredo González Bordón (1) y Lucas Acevedo (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE El pasado lunes 22 de abril, por la 25ª y última fecha de la Primera B Nacional 2018/19 y ya sin chances de clasificar al Reducido, Villa Dálmine enfrentó como visitante a Santamarina y con el empate 0-0 rescató por primera vez un punto en Tandil. La síntesis de ese partido fue la siguiente: SANTAMARINA (0): Nicolás Rodríguez; Leonardo Morales, Osvaldo Barsottini, Alejandro Maciel, Francisco Oliver; Matías Kabalin, Leonel Pierce; Emiliano Bogado, Guido Rancez, Iván Pérez; y Fernando Telechea. DT: Jorge Sotelo. SUPLENTES: Tomás Casas, Federico Paulucci, Lucas Sánchez, Agustín Mazzola, Iván Bella, Nicolás Valerio y Martín Michel. VILLA DÁLMINE (0): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Cristian González, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Emanuel Molina, Mariano Miño; Ijiel Protti y Germán Lesman. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Gastón Martínez, Marcos Martinich, Federico Recalde, Renzo Spinaci, David Gallardo y Martín Comachi. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 12m Bella x Bogado (S); 24m Comachi x Protti (VD); 31m Gallardo x Cuevas (VD); y 35m Michel x Rancez (S); AMONESTADO: Ballini (VD). CANCHA: Estadio Municipal de Tandil. ÁRBITRO: Jorge Broggi.

Primera Nacional:

Villa Dálmine viaja hoy rumbo a Tandil, donde mañana enfrentará a Santamarina

