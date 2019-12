La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/dic/2019 Una tradición campanense que emana cultura

NOTICIAS RELACIONADAS: Hoy Campana vivirá la Fiesta del Primer Automóvil Club Primer Automóvil Argentino Manuel Iglesias Surgida a partir de la Ley Nº 8.501, la Fiesta del Primer Automóvil Argentino se ha vuelto una tradición local que hace honor al nombre de "Cuna del Primer Automóvil Argentino". Diversos automóviles comenzaban a proliferar alrededor del mundo, la inventiva de los hombres parecía no agotarse cada vez que un vehículo nuevo era presentado ante la sociedad volviéndose la admiración de algunos y la envidia de otros. Nuestro país no quedó al margen de las impresionantes noticias llegadas del exterior acerca de las imponentes máquinas, apenas unos pocos privilegiados como Eleazar Herrera Motta y Dalmiro Várela Castex pudieron hacerse con uno de ellos, un Holzman y un De Dion Bouton, y circular por las calles; rápidamente, la élite porteña empezó a volcar su interés en los automóviles lo que provocó que, con el tiempo, arribaran nuevos modelos y para el año 1901 se corriera la primera carrera en el Hipódromo Argentino. Pero no fue solo algo de los sectores más pudientes de la sociedad, ya que, para el asombro de muchos uno de los competidores de la carrera, el mecánico Celestino Salgado, se las había ingeniado para armar con piezas europeas y nacionales un formidable automóvil impulsado por un motor a vapor de 6 HP; a la distancia de dos largos años y unos cuantos kilómetros, Manuel Iglesias, español trabajador y obstinado, desafió al destino y a las adversidades construyendo con su destreza y creatividad un automóvil que pondría a Campana como destino de los apasionados por los autos. Cosa que llevó años lograr y que sacó del olvido al "mataperros" que, alejado de su apogeo como maravilla del pueblo, permaneció desarmado en el taller del undécimo hijo de Manuel, Juan Carlos Iglesias Mantelini, cubierto de polvo y persistiendo en la memoria de algunos como un recuerdo lejano. Hasta que en una de las habituales charlas en el Instituto Americano de Motores Juan Carlos le comentó a su colega, el ingeniero Arnoldo Lucius, que su padre había construido un automóvil a principios de siglo que había circulado por Campana; desconociendo el valor de sus palabras, el hijo de Manuel quedó pasmado por la reacción de Lucius que le insistió en ir a ver al aludido: "esto no puede quedar aquí. Este es sin duda el primer automóvil que alguien ha fabricado en Argentina" sentenció el ingeniero. Justamente él impulsó a Juan Carlos a rearmarlo y, junto al Rotary Club de Campana y Belgrano y las autoridades locales trabajaron para que se le diera el merecido reconocimiento; así, en el año 1975, se sancionó la Ley Nº 8.501 que designaba a la ciudad como "Cuna del Primer Automóvil Argentino" e instituía el "día del automóvil argentino" el último domingo del mes de noviembre. Surge así, la fiesta del Primer Automóvil Argentino, celebración en la que los campanenses nos enorgullecemos de nuestra historia y podemos disfrutar de las exposiciones de automóviles únicos y sensacionales. Esta fiesta tiene el protagonismo especial del Club Primer Automóvil Argentino "Manuel Iglesias" que todos los años está presente con increíbles vehículos clásicos e históricos que suscitan el recuerdo de muchos fanáticos y deleitan a las nuevas generaciones. Fundado en el año 1984 por un grupo de apasionados por los automóviles clásicos, está entidad se propuso desde el primer momento difundir a Campana como "Cuna del Primer Automóvil Argentino" y, entre otras cosas, crear un Museo en el que el automóvil de Manuel fuera expuesto junto al de los socios en un espacio en el que se le rindiera homenaje al español y se transmitiera la pasión por los autos. Con mucho esfuerzo y perseverancia, el Club consiguió su cometido y en el año 1997 inauguró su museo en la calle Güemes y, posteriormente, en el año 2007, inauguró el edificio propio del museo en el Boulevard Calixto Dellepiane. En aquella ocasión el entonces presidente Juan Carlos Rizzo manifestó: "hoy tenemos el orgullo y la satisfacción del sueño nuestro cumplido manteniendo la significación del Primer Automóvil Argentino construido por Don Manuel Iglesias." A partir de ese momento comenzó la historia de uno de los lugares más emblemáticos de Campana que actualmente expone a más de 30 vehículos provenientes de diversos países y procedentes de distintos años como el Ford T (1919), el Renault Coupe De Ville (1922), el Fiat 508 "Balilla" (1937), el Ansaldo Torpedo (1924) e incluso el primer Honda City producido en la fábrica de la ciudad. Infaltable en cada Fiesta, a lo largo de los años, el Club hizo posible la llegada a Campana de automóviles como el Anasagasti, un Ford Anglia 105E modelo 1961 que es conocido por ser el modelo de auto utilizado en la película "Harry Potter", el "YRUAM" construido por Emmanuel José Maury, las inolvidables cupecitas del TC del Ayer y, por supuesto, la réplica del Primer Automóvil que fue realizada por un convenio entre la Municipalidad, el Club, la Escuela Técnica N° 1 "Luciano Reyes", el Rotary Club de Campana y la Empresa Titania en el año 2007.

La Réplica en la Fiesta del Primer Automóvil Argentino en el año 2017





El Primer Automóvil Argentino junto al Anasagasti en el año 2008.



